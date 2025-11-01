Precio de la luz en España para este 2 de noviembre: cuáles son las horas más económicas

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más caras y más baratas de este domingo 2 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz cambia cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 2 de noviembre

Precio medio: 40.72 euros por megavatio hora

Precio máximo: 113.5 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.86 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 23.27 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.79 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 20.58 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.64 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 33.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.1 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 17.87 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.38 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 113.5 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.23 euros por megavatio hora.