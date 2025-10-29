Espana agencias

Podemos tacha de "indecente" que Mazón no haya dimitido y que asista al funeral de Estado por las víctimas de la dana

Por Newsroom Infobae

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de "indecente" que el PP y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no hayan asumido responsabilidades por su "gestión criminal" de la dana.

Aparte, ha considerado que es un error del Gobierno y de la Casa Real que esté presente en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, con motivo del primer aniversario de la tragedia.

"Pensamos que obligar a las familias a que para acceder a este acto de reparación de Estado al que tienen derecho tengan que compartir banco y espacio con el victimario, nos parece que es algo en lo que el Gobierno y la Casa Real se equivocan radicalmente", ha enfatizado en declaraciones remitidas a los medios.

Belarra ha enfatizado que lo que se tiene que hacer es exigir a Mazón que no solo dimita sino que rinda cuentas y termine "en la cárcel por sus responsabilidades".

Tras expresar su cariño a todas las personas que perdieron a un ser querido, la líder de Podemos han exclamado que las 229 muertes por el temporal eran "completamente evitables" si no se hubiera producido la "gestión homicida" del PP y Mazón.

"Las familias tienen derecho a verdad, justicia y reparación, a saber qué estaba haciendo el señor Mazón para no estar donde tenía que estar", ha apostillado para tildar de "absolutamente indecente" que Mazón esté presente en el funeral de Estado.

