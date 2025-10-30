Los seguidores de la princesa Diana, indignados ante las afirmaciones del rey Juan Carlos en sus memorias: “Esto es repugnante”

La princesa Diana y el rey Juan Carlos, 1987. (David Levenson/Shutterstock).

La próxima publicación de las memorias de Juan Carlos I, Reconciliación, ha puesto sobre la mesa uno de los episodios más controvertidos del pasado real: su supuesto vínculo con la princesa Diana durante los veranos en Mallorca. A través de extractos adelantados por medios franceses como Le Point y Le Figaro, el emérito ha ofrecido su versión de lo que realmente ocurrió entre 1986 y 1990, negando cualquier relación amorosa con la fallecida princesa.

Según sus declaraciones, aquella imagen de cercanía con Lady Di era más aparente que real. “No tuve ninguna relación con Lady Di”, asegura, y añade que lo que muchos interpretaron como complicidad era en realidad mera cortesía pública. En privado, afirma, Diana era “fría, taciturna y distante… salvo cuando había paparazzi”.

Las afirmaciones no han tardado en provocar reacciones entre los seguidores de la princesa en Reino Unido. En redes sociales, foros y plataformas de fans ha emergido un sentimiento de indignación y defensa de su figura. Mensajes como “Esto es repugnante... Esto es realmente cruel”, “Los muertos no pueden responder” o “Es completamente indigno” se han multiplicado tras la publicación de los extractos.

La princesa Cristina con la reina Sofía, el príncipe Carlos, la princesa Diana, el rey Juan Carlos y la princesa Elena en Toledo. (David Levenson/Shutterstock).

Para muchos seguidores, la descripción de Diana como “distante” o “tácita” choca con la leyenda de espíritu cálido y cercano que ella construyó frente al público. En sus foros de discusión, se repite que Juan Carlos introduce ahora una narrativa demasiado fría, que no respeta la compleja realidad emocional de la princesa. “A nadie le importa lo que tengas que decir. La princesa Diana siempre fue mejor persona que tú”, escribe un usuario indignado.

Algunos administradores de páginas dedicadas a Diana advierten de que, aunque sean memorias personales, no deberían usarse para cuestionar la integridad emocional de alguien que ya no puede defenderse. En ese contexto, han surgido hashtags y campañas digitales en defensa de su legado, con frases como #DefendDiana o #RespetoParaLaPrincesa.

Historia de veranos tensos en Marivent

Las vacaciones compartidas en el Palacio de Marivent —residencia real veraniega en Mallorca— son ahora más que una anécdota vacacional: se han convertido en un foco del debate histórico. Fue allí donde los príncipes de Gales acudieron como invitados de los reyes de España en varias ocasiones. Las imágenes mostraban escenarios idílicos junto al mar y aparente cercanía familiar, pero esas mismas estancias han sido reinterpretadas a la luz de las recientes memorias.

El escritor Andrew Morton ya había recogido declaraciones de Diana en los años noventa en las que ella reconocía sentirse poco cómoda con algunas de aquellas visitas. Morton explica que Diana aceptó aquellas estancias —al menos en parte— por deseo diplomático o familiar, no por entusiasmo, y que encontraba la personalidad del rey español excesiva en su forma de actuar. “Me sentí incómoda al quedarme a solas con él en una habitación, aunque les aseguro que no pasó nada”, describió supuestamente a sus amigas la madre del príncipe Guillermo.

También los historiadores han señalado que detrás de aquellas jornadas estivales había una carga protocolaria y diplomática. La reina Sofía habría jugado un papel de anfitriona discreta, mediando entre familias reales, intentando ofrecer un remanso en medio de tensiones.

Juan Carlos I de España, el Príncipe Carlos, Príncipe de Gales, Diana, Princesa de Gales, el Príncipe Guillermo, el Príncipe Harry, la Infanta Elena, la Reina Sofía de España y el Príncipe Felipe VI de España en el Palacio de Marivent, 1987. (IMAGEN DE ARCHIVO).