España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 3 de las 14:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este miércoles 29 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 29 octubre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 02 03 07 14 16 20 22 23 26 32 35 40 47 51 52 61 68 78 79 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El tipo de información que se comercializa va mucho más allá del simple número de tarjeta. Los anuncios suelen incluir nombres, direcciones, correos electrónicos y otros datos personales para superar las verificaciones de fraude

Las tarjetas de crédito españolas

Así actúa la avispa velutina, la especie asiática que ha dejado tres muertes en Galicia: “Localiza su nido en las zonas altas de los árboles”

El avispón asiático llegó a España en 2010 y ha expandido su presencia al resto del país, especialmente en el norte peninsular

Así actúa la avispa velutina,

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Esta colaboración estratégica está integrada la plataforma de sostenibilidad del club ‘Forever Green’

El Betis presenta su propia

Los remedios caseros que utilizan los restaurantes para eliminar el olor a fritura

Desde trucos de prevención hasta las soluciones más eficaces para terminar con los olores fuertes tras el cocinado

Los remedios caseros que utilizan

La nueva ilusión de Imanol Arias en medio de su investigación por el caso ‘Nummaria’

Tras años de polémicas judiciales el actor español inicia una etapa de calma junto a Nélida, una abogada especializada en Derechos Humanos

La nueva ilusión de Imanol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las tarjetas de crédito españolas

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

Las víctimas de la DANA exigen a Mazón que no vaya al funeral y le retan: “Si hay foto, nos pondremos de espaldas”

Primer aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Mazón no dimite y las víctimas le retan en el funeral: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este 30 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Qué es el ‘flex living’ del que hablan inmobiliarias: otra alternativa habitacional que gana terreno en Madrid

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

El Barcelona empieza a parar

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”