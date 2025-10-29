España

Las inundaciones por las lluvias torrenciales en Huelva dejan al menos un herido, personas atrapadas en sus viviendas y edificios anegados

La Aemet ha activado el nivel rojo de alerta ante la previsión de acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado y Protección Civil ha enviado el mensaje Es-Alert a 43 municipios

María Santos Viñas

María Santos Viñas

Varias se protegen de la
Varias se protegen de la lluvia con un paraguas en Sevilla, a 03 de marzo de 2025. (Joaquin Corchero / Europa Press)

Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos de varios municipios de la provincia de Huelva, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el nivel rojo de alerta, que implica “peligro extraordinario”, por lluvias torrenciales en el litoral. “Se producen fuertes tormentas que pueden dejar más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros en doce horas”, advierte el organismo a través de su cuenta de X, donde también avisan de que “puede haber inundaciones y crecidas”. Minutos después del primer aviso, la Aemet ha extendido la alerta a las regiones de Andévalo y Condado.

Ante el nivel rojo de alerta de la Aemet, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, en Situación Operativa 1 el nivel del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) que se encontraba en nivel de preaviso. Desde la Junta han informado de que, por ahora, hay al menos un herido, personas atrapadas en sus viviendas y edificios anegados

Estos son los municipios donde ha llegado el Es-Alert

El mensaje de Es-Alert que han recibido los onubenses de 43 municipios pide a los ciudadanos “extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112”. En el litoral, las localidades en las que se han enviado son: Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos del a Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el Andévalo y Condado se ha enviado a: El Almendro, Alosno, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro del Andévalo, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleon, El Granado, Hinojos, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde de Camino, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Villarrasa.

Más de 150 avisos a Emergencias

El número de incidencias atendidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a través del 112 asciende a más de 150. Del total, medio centenar se han concentrado en la provincia de Huelva. De hecho, desde las 9:00 horas de la mañana los avisos se han sucedido en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas en las salas del 112 alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.

Entre lo más destacado, según detalla la Junta de Andalucía en un comunicado, se cuenta la caída de la estructura de una terraza en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) con una persona herida. Además, el centro médico de Ayamonte, sito en la calle Antonio Concepción Reboura, se ha visto sorprendido por la entrada del agua en sus instalaciones; e incluso varios coches han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa en Ayamonte.

En Villablanca dos personas han quedado atrapadas en interior de una vivienda y se ha anegado el colegio Juan Ramón Jiménez en Cartaya; también testigos han alertado de agua por la rodilla en la calle Punta Umbría de Ayamonte en una tienda. En Huelva capital una nave se ha visto anegado en el polígono industrial La Paz, la caída de un árbol sobre un tejado en la calle Cristo; anegación de la Plaza Pensamiento y en viviendas en la avenida Santa Marta.

En cuanto a las carreteras, hay acumulaciones de agua en la carretera H-9013, que comunica San Bartolomé de la Torre con Cartaya; y en Isla Cristina la caída de un cable de luz ha atravesado la vía en la HU-3300.

