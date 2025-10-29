Alerta roja por riesgo de inundaciones en Huelva, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Andalucía

La tromba que está descargando agua en el suroeste del país está provocando inundaciones en municipios de la costa de Huelva. Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 43 municipios de la provincia, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el nivel rojo de alerta, que implica “peligro extraordinario”, por lluvias torrenciales en el litoral y en las regiones de Andévalo y Condado de la provincia.
Hasta el medio día, el número de incidencias atendidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a través del 112 asciende a más de 150. Medio centenar se han concentrado en Huelva, según detalla la Junta de Andalucía en un comunicado. De hecho, desde las nueve de la mañana los avisos se han sucedido en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.
Pasadas las nueve de la mañana, ante el lanzamiento del nivel rojo de alerta de la Aemet, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, en Situación Operativa 1 el nivel del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) que se encontraba en nivel de preaviso. Desde la Junta han informado de que, por ahora, hay al menos un herido, personas atrapadas en sus viviendas y edificios anegados.
La Aemet ha alertado a través de sus redes sociales de que “en las próximas horas continuará lloviendo con fuerza en áreas de Andalucía occidental y Extremadura“. El nivel máximo de alerta se mantiene, al menos, hasta las cuatro de la tarde en la provincia de Huelva por lluvias que pueden dejar acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.
La peor parte se la está llevando la provincia de Huelva, pero las lluvias serán abundantes en el oeste y centro del territorio. Con este escenario, hay en un total de 15 provincias en aviso, cinco de ellas en nivel naranja (“peligro importante”) por precipitaciones acumuladas en 12 horas de 80 litros por metro cuadrado.
En concreto, están con bajo el nivel naranja de alerta por fuertes lluvias y tormentas Badajoz, Cáceres, Huelva, Córdoba y Sevilla. El resto de provincias con avisos de la Aemet por precipitaciones son Ciudad Real, Toledo, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada y la ciudad de Ceuta.
Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos de varios municipios de la provincia de Huelva, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el nivel rojo de alerta, que implica “peligro extraordinario”, por lluvias torrenciales en el litoral. “Se producen fuertes tormentas que pueden dejar más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros en doce horas”, advierte el organismo a través de su cuenta de X, donde también avisan de que “puede haber inundaciones y crecidas”. Minutos después del primer aviso, la Aemet ha extendido la alerta a las regiones de Andévalo y Condado.
Entre los 150 avisos que ha recibido Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) , según detalla la Junta de Andalucía en un comunicado, se cuenta la caída de la estructura de una terraza en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) con una persona herida.
En Ayamonte, un centro médico ubicado en la calle Antonio Concepción Reboura, se ha visto sorprendido por la entrada del agua en sus instalaciones. Varios coches también han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa del municipio.
En Villablanca, dos personas han quedado atrapadas en interior de una vivienda y se ha anegado el colegio Juan Ramón Jiménez en Cartaya; también testigos han alertado de agua por la rodilla en la calle Punta Umbría de Ayamonte en una tienda. En Huelva capital una nave se ha visto anegado en el polígono industrial La Paz, la caída de un árbol sobre un tejado en la calle Cristo; anegación de la Plaza Pensamiento y en viviendas en la avenida Santa Marta.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los andaluces que se encuentran en las zonas afectadas por las lluvias torrenciales que tengan especial precaución. “Hay aviso rojo en la provincia de Huelva y hemos enviado un mensaje preventivo Es-Alert a las zonas afectadas”, ha resumido a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde asegura que está en contacto con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. “Máxima colaboración y alerta”, ha pedido.