Alerta roja por riesgo de inundaciones en Huelva, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Andalucía

Las lluvias torrenciales provocan inundaciones en Huelva

La tromba que está descargando agua en el suroeste del país está provocando inundaciones en municipios de la costa de Huelva. Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 43 municipios de la provincia, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el nivel rojo de alerta, que implica “peligro extraordinario”, por lluvias torrenciales en el litoral y en las regiones de Andévalo y Condado de la provincia.

Hasta el medio día, el número de incidencias atendidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a través del 112 asciende a más de 150. Medio centenar se han concentrado en Huelva, según detalla la Junta de Andalucía en un comunicado. De hecho, desde las nueve de la mañana los avisos se han sucedido en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.

Imágenes de las inundaciones en Almonte, Huelva, este 29 de octubre de 2025. (David Rociero/Twitter)

Pasadas las nueve de la mañana, ante el lanzamiento del nivel rojo de alerta de la Aemet, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, en Situación Operativa 1 el nivel del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) que se encontraba en nivel de preaviso. Desde la Junta han informado de que, por ahora, hay al menos un herido, personas atrapadas en sus viviendas y edificios anegados.