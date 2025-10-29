Dedos de bruja: unas galletas diferentes para sorprender a todos este Halloween

¿Te atreves a sorprender a todos en Halloween? Los dedos de bruja son una de las recetas más populares, divertidas y fáciles de preparar para esta fiesta. Estas galletas, con aspecto macabro y realista, se han convertido en todo un clásico para pequeños y grandes gracias a su apariencia impresionante y su sabor delicioso.
Los dedos de bruja tienen su origen como parte de las reposterías creativas para fiestas temáticas de Estados Unidos y han conquistado las celebraciones de Halloween en todo el mundo. Se preparan a partir de una masa básica de galleta de mantequilla y se transforman en terroríficos dedos con el simple uso de unas almendras y un poco de mermelada que simula sangre. Pueden variar en color y sabor según la creatividad, y son perfectos para acompañar con chocolate caliente o servir en una mesa dulce.
Receta de Dedos de bruja
La receta de los Dedos de bruja consiste en modelar una masa de galleta para lograr la forma alargada y nudosa típica de un dedo, añadiendo detalles para hacerlos más realistas. El resultado son galletas crujientes y sabrosas, ideales para compartir en fiestas infantiles o de adultos, y que además decoran cualquier mesa de Halloween.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación de la masa: 15 minutos
- Reposo en nevera: 30 minutos
- Horneado: 12-15 minutos
Ingredientes
- 100 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar glas
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 280 g de harina de trigo
- 1 pizca de sal
- 1/2 cucharadita de levadura química (opcional)
- Almendras enteras (para las uñas)
- Mermelada de fresa o frambuesa (opcional, para simular sangre)
Cómo hacer Dedos de bruja, paso a paso
- Bate la mantequilla y el azúcar glas hasta conseguir una textura cremosa.
- Añade el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien.
- Incorpora la harina, la pizca de sal y la levadura, integrando hasta lograr una masa homogénea; deja reposar la masa en la nevera durante 30 minutos para que sea más fácil de moldear.
- Precalienta el horno a 180°C.
- Divide la masa en porciones pequeñas y dales forma cilíndrica y alargada para imitar un dedo humano.
- Marca suavemente con un cuchillo las arrugas de los nudillos y presiona ligeramente en dos puntos para simular las articulaciones.
- Coloca una almendra en un extremo para simular la uña, presionando para que quede bien fijada.
- Dispón los dedos en una bandeja cubierta con papel de horno y hornea durante 12-15 minutos hasta que estén ligeramente dorados.
- Si deseas un toque sangriento, retira la almendra, añade un poco de mermelada roja en el hueco y vuelve a colocar la almendra encima.
- Deja enfriar completamente antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 24-28 Dedos de bruja.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: Aproximadamente 95 kcal por dedo
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 13 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 1,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los Dedos de bruja se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 5 días. También es posible congelarlos hasta 2 meses, asegurándose de separarlos con papel vegetal para evitar que se peguen.