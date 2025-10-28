España

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

Se tratan de cuatro agentes de la Guardia Nacional Republicana

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Muere un agente portugués tras un impacto con una narcolancha (Europa Press)

Un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha muerto tras ser embestido por una lancha que perseguía por narcotráfico. Otros tres han resultado heridos al recibir un impacto a gran velocidad en el río Guadiana, según ha confirmado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

La GNR confirmó que el suceso se produjo alrededor de las 23:15 horas la noche del pasado lunes, cuando recibió un aviso sobre la presencia de una narcolancha en la zona. Los traficantes acabaron por arrollar la patrullera de seguridad cuando esta trataba de neutralizarlos y realizar un abordaje.

El Destacamento de Control Costero de Olhão, junto con la Unidad de Control Costero y de Fronteras, activó una patrulla para localizar e interceptar la embarcación sospechosa. En el desarrollo de la operación, la lancha rápida presuntamente utilizada para actividades ilícitas embistió de manera directa a la embarcación de la GNR.

El impacto causó la muerte de uno de los militares portugueses y dejó tres heridos de carácter leve. El incidente vuelve a demostrar la peligrosidad de las misiones de control contra el narcotráfico fluvial en el suroeste ibérico. Se trata de una zona fronteriza con diversas organizaciones criminales, que suelen contar con mejores recursos.

En España, el caso recuerda directamente a lo sucedido en Barbate, Cádiz, hace más de un año. Una embarcación similar terminó con la vida de tres agentes de la Guardia Civil tras pasar por encima de su barco. Desde entonces, sindicatos han demandado la inversión necesaria para mejorar los recursos del cuerpo de seguridad.

