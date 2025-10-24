España

La Guardia Civil incauta 1,7 toneladas de hachís en una persecución a toda velocidad en alta mar: el espectacular vídeo

Cádiz es el principal foco de entrada de la dorga desde el norte de África

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
España incauta de 1,7 toneladas de hachís en una persecución a toda velocidad en alta mar.

España continua su guerra contra el narcotráfico, que tiene una entrada clara por el país: Cádiz. Las costas gaditanas, especialmente las de Chipiona, Sanlúcar o La Línea, se han convertido en la puerta de acceso del hachís procedente del norte de África para su distribución por Europa, unos puntos calientes donde las fuerzas de seguridad libran casi a diario una lucha constante contra las organizaciones criminales, cada vez más violentas, sofisticadas y mejor equipadas.

La última se ha librado al noroeste de la provincia al interceptar una narcolancha cargada con más de una tonelada de hachís que pretendía introducirse por la playa Micaela de Chipiona.

La actuación se saldó con cuatro detenidos y la interceptación de una embarcación de alta velocidad, de 14 metros de eslora y cuatro motores de 350 caballos, cargada con fardos de arpillera que contenían la droga.

Persecución en el mar: el SIVE alerta de la narcolancha

El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) fue clave en la detección de la embarcación sospechosa, que navegaba al oeste de Chipiona con rumbo directo a la costa. Ante la posibilidad de un desembarco de droga, se activó un amplio operativo conjunto con dos patrulleras y un helicóptero del instituto armado.

Desde el aire, los agentes confirmaron que la narcolancha transportaba fardos de hachís y petacas de combustible. Al intentar interceptarla, dos embarcaciones de alta velocidad vacías aparecieron en la zona e intentaron entorpecer la labor policial, realizando maniobras de distracción para facilitar la huida de los narcotraficantes.

Pese a ello, la coordinación entre las unidades marítimas y aéreas permitió interceptar la embarcación principal, detener a sus cuatro ocupantes y decomisar los 1.700 kilos de hachís que transportaban.

Intercepción de la narcolancha en
Intercepción de la narcolancha en Chipiona. (Imagen: Guardia Civil)

Operación paralela en Rota: incautadas más de 120 garrafas de combustible

Horas después de la interceptación, el SIVE detectó en playa de Aguadulce (Rota) a varias personas acumulando bidones de combustible, previsiblemente para reabastecer las narcolanchas que operan en la zona. La rápida intervención de las patrullas permitió abortar el repostaje e incautar 124 garrafas de gasolina, además de una embarcación neumática abandonada.

Ambas actuaciones fueron desarrolladas por unidades del SIVE, Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y la Unidad Aérea con base en Rota.

Servicio Marítimo Provincial de Cádiz.
Servicio Marítimo Provincial de Cádiz. (Imagen: Guardia Civil)

Un frente permanente contra el narcotráfico en Cádiz

Esta operación se suma a una larga lista de actuaciones recientes en la provincia, que sigue siendo el principal punto de entrada de hachís a Europa. Solo en las últimas semanas se han frustrado varios intentos de alijo: uno de más de 1.000 kilos de hachís y un fusil de asalto en la misma localidad, y otro en La Línea de la Concepción, donde se recuperaron 1.710 kilos de droga de una embarcación a la deriva.

El pasado fin de semana, además, la Guardia Civil intervino casi siete toneladas de hachís en el Estrecho, tras recuperar 172 fardos arrojados al mar por los ocupantes de dos narcolanchas perseguidas por las patrullas marítimas.

Imágenes aéreas de la narcolancha
Imágenes aéreas de la narcolancha en Chipiona. (Guardia Civil)

Cádiz, epicentro del tráfico de hachís en Europa

Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el 71% de la droga aprehendida en Andalucía en 2023 se registró en la provincia de Cádiz. Solo ese año se incautaron 86.669 kilos de hachís, lo que representa más del 35% del total andaluz y una cuarta parte del nacional.

La desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, se mantiene como una de las principales rutas de entrada de droga hacia el continente europeo. Allí operan organizaciones criminales con estructuras profesionales y ramificaciones internacionales.

Temas Relacionados

NarcotrñaficoDrogasSucesosSucesos EspañaCádizGuardia CivilHachísDogasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

“En España te puedes jubilar con 15 años trabajados si cumples tres requisitos”: un abogado lo explica

Con los ajustes en la edad legal de retiro y los requisitos de cotización, millones de trabajadores deberán replantear sus planes financieros y laborales para garantizar una pensión contributiva

“En España te puedes jubilar

Dos hombres detenidos y encarcelados por secuestrar durante tres días a un joven en una nave de Sevilla

La víctima fue retenida bajo amenazas y maltratada mientras sus captores exigían dinero a su familia a cambio de su liberación

Dos hombres detenidos y encarcelados

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Cuál es el precio de

Castaño de guayaba, la planta conocida como “el árbol del dinero” por su atracción de la buena suerte y la prosperidad

Resistente y de fácil mantenimiento, la ‘Pachira aquatica’ es capaz de adaptarse fácilmente a interiores, lo que la hace perfecta para tener en casas u oficinas

Castaño de guayaba, la planta

Richard Gere y Alejandra Silva regresan a Estados Unidos tras un año viviendo en España: abandonan su mansión en La Moraleja

La pareja tenía en mente pasar varios años instalados en Madrid, pero han regresado al país norteamericano antes de lo previsto

Richard Gere y Alejandra Silva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte de

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 24 octubre

DEPORTES

El ciclista Bradley Wiggins rompe

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028