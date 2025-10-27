‘La Promesa’, avance semanal del 27 al 31 de octubre: la condición de Ángela para casarse con Beltrán

Avance semanal del 27 al 31 de octubre de 'La Promesa'. (RTVE)

Los próximos capítulos de La Promesa llegan cargados de giros, secretos y decisiones que pondrán a prueba a sus protagonistas. El embarazo de María Fernández, el matrimonio concertado de Ángela y el ultimátum que pesa sobre Petra marcarán una semana decisiva en la serie de época de TVE. Entre confesiones, engaños y alianzas inesperadas, el palacio de Luján volverá a ser escenario de emociones intensas.

Lunes, 27 de octubre – Capítulo 704

Samuel sospechaba que algo no iba bien con María Fernández, y finalmente logra que la doncella confiese su secreto mejor guardado: está embarazada. Todo ocurrió durante la verbena, en un encuentro con un mozo del pueblo. La revelación conmociona al servicio, mientras Pía intenta acompañarla en la difícil decisión que debe tomar sobre su futuro.

En paralelo, el plan de Leocadia para casar a su hija con Beltrán avanza según lo previsto. Curro, roto de dolor, se resigna a aceptar el compromiso, mientras Ángela reconoce que la situación la supera. Para afianzar el enlace, Leocadia ofrece a Beltrán una dote generosa, convencida de que así garantizará el bienestar de su familia.

'La Promesa': Por orden de Leocadia, Petra no puede seguir en su puesto. (RTVE)

Martina, por su parte, intenta salvar su relación con Jacobo organizando una cena íntima, aunque sin éxito. En otro frente, la señora de Figueroa descubre que Catalina nunca llegó a enviar la carta que podía cambiarlo todo y empieza a sospechar de alguien cercano. En el servicio, Simona y Candela logran que Toño reconsidere su opinión sobre Enora, aunque Manuel sigue sin confiar en ella. Por orden de Leocadia, Cristóbal comunica a Petra que no puede seguir en su puesto, desatando tensión y miedo entre los trabajadores.

Martes, 28 de octubre

El martes 28 de octubre La Promesa no se emitirá debido a la retransmisión del partido España - Suecia, correspondiente a la UEFA Women’s Nations League.

Miércoles, 29 de octubre

El miércoles 29 de octubre tampoco habrá episodio, ya que la cadena ofrecerá un especial informativo por la DANA de 2024.

Jueves, 30 de octubre – Capítulo 705

'La Promesa': María decide no tener al bebé. (RTVE)

Cristóbal da un ultimátum a Petra: tiene solo unos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. La mujer intenta cumplir con sus obligaciones, aunque la presión comienza a pasarle factura.

Manuel, por su parte, decide darle una nueva oportunidad a Enora, que regresa al hangar para continuar con su trabajo, mientras Toño le pide tiempo para recuperar la confianza. Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas, una idea que despierta la ilusión del joven cocinero.

En el ala de las doncellas, María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión definitiva: no tendrá al bebé. Mientras tanto, Ángela sigue esquivando a Lorenzo, y Curro, desesperado por ayudarla, decide tomar una medida drástica para impedir que su madre controle su destino.

Viernes, 31 de octubre – Capítulo 706

Beltrán acepta finalmente casarse con Ángela, pero la joven le impone una última condición a su madre: pasar dos días a solas con Curro lejos de La Promesa antes del enlace. Una petición que podría desbaratar los planes de Leocadia y revelar sentimientos ocultos.

'La Promesa': Curro descubre algo extraño en el periódico. (RTVE)

En otro frente, el humor de Adriano se vuelve cada vez más irritable y Martina se siente culpable de haberlo provocado al confesarle sus sentimientos hacia Catalina. En la cocina, Enora agradece a Simona y Candela su apoyo con un emotivo regalo, mientras Manuel recibe cartas de empresas interesadas en su motor, un logro que marca un nuevo éxito profesional.

Pía informa a María Fernández de que Paca, la partera, pasará por Luján y se ofrece a acompañarla, mientras Petra confiesa a Samuel el miedo a ser despedida. El sacerdote intenta mediar ante Cristóbal, aunque sin resultado. Por último, Curro descubre algo inquietante: una receta muy similar a las de Lope ha sido publicada en el periódico bajo la firma misteriosa de Madame Cocotte. ¿Quién se esconde tras ese nombre?