España

‘La Promesa’, avance semanal del 27 al 31 de octubre: la condición de Ángela para casarse con Beltrán

La actualidad provoca que ‘La Promesa’ viva una semana diferente, pues habrá dos días sin emisión

Alba García

Por Alba García

Guardar
Avance semanal del 27 al
Avance semanal del 27 al 31 de octubre de 'La Promesa'. (RTVE)

Los próximos capítulos de La Promesa llegan cargados de giros, secretos y decisiones que pondrán a prueba a sus protagonistas. El embarazo de María Fernández, el matrimonio concertado de Ángela y el ultimátum que pesa sobre Petra marcarán una semana decisiva en la serie de época de TVE. Entre confesiones, engaños y alianzas inesperadas, el palacio de Luján volverá a ser escenario de emociones intensas.

Lunes, 27 de octubre – Capítulo 704

Samuel sospechaba que algo no iba bien con María Fernández, y finalmente logra que la doncella confiese su secreto mejor guardado: está embarazada. Todo ocurrió durante la verbena, en un encuentro con un mozo del pueblo. La revelación conmociona al servicio, mientras Pía intenta acompañarla en la difícil decisión que debe tomar sobre su futuro.

En paralelo, el plan de Leocadia para casar a su hija con Beltrán avanza según lo previsto. Curro, roto de dolor, se resigna a aceptar el compromiso, mientras Ángela reconoce que la situación la supera. Para afianzar el enlace, Leocadia ofrece a Beltrán una dote generosa, convencida de que así garantizará el bienestar de su familia.

'La Promesa': Por orden de
'La Promesa': Por orden de Leocadia, Petra no puede seguir en su puesto. (RTVE)

Martina, por su parte, intenta salvar su relación con Jacobo organizando una cena íntima, aunque sin éxito. En otro frente, la señora de Figueroa descubre que Catalina nunca llegó a enviar la carta que podía cambiarlo todo y empieza a sospechar de alguien cercano. En el servicio, Simona y Candela logran que Toño reconsidere su opinión sobre Enora, aunque Manuel sigue sin confiar en ella. Por orden de Leocadia, Cristóbal comunica a Petra que no puede seguir en su puesto, desatando tensión y miedo entre los trabajadores.

Martes, 28 de octubre

El martes 28 de octubre La Promesa no se emitirá debido a la retransmisión del partido España - Suecia, correspondiente a la UEFA Women’s Nations League.

Miércoles, 29 de octubre

El miércoles 29 de octubre tampoco habrá episodio, ya que la cadena ofrecerá un especial informativo por la DANA de 2024.

Jueves, 30 de octubre – Capítulo 705

'La Promesa': María decide no
'La Promesa': María decide no tener al bebé. (RTVE)

Cristóbal da un ultimátum a Petra: tiene solo unos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. La mujer intenta cumplir con sus obligaciones, aunque la presión comienza a pasarle factura.

Manuel, por su parte, decide darle una nueva oportunidad a Enora, que regresa al hangar para continuar con su trabajo, mientras Toño le pide tiempo para recuperar la confianza. Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas, una idea que despierta la ilusión del joven cocinero.

En el ala de las doncellas, María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión definitiva: no tendrá al bebé. Mientras tanto, Ángela sigue esquivando a Lorenzo, y Curro, desesperado por ayudarla, decide tomar una medida drástica para impedir que su madre controle su destino.

Viernes, 31 de octubre – Capítulo 706

Beltrán acepta finalmente casarse con Ángela, pero la joven le impone una última condición a su madre: pasar dos días a solas con Curro lejos de La Promesa antes del enlace. Una petición que podría desbaratar los planes de Leocadia y revelar sentimientos ocultos.

'La Promesa': Curro descubre algo
'La Promesa': Curro descubre algo extraño en el periódico. (RTVE)

En otro frente, el humor de Adriano se vuelve cada vez más irritable y Martina se siente culpable de haberlo provocado al confesarle sus sentimientos hacia Catalina. En la cocina, Enora agradece a Simona y Candela su apoyo con un emotivo regalo, mientras Manuel recibe cartas de empresas interesadas en su motor, un logro que marca un nuevo éxito profesional.

Pía informa a María Fernández de que Paca, la partera, pasará por Luján y se ofrece a acompañarla, mientras Petra confiesa a Samuel el miedo a ser despedida. El sacerdote intenta mediar ante Cristóbal, aunque sin resultado. Por último, Curro descubre algo inquietante: una receta muy similar a las de Lope ha sido publicada en el periódico bajo la firma misteriosa de Madame Cocotte. ¿Quién se esconde tras ese nombre?

Temas Relacionados

La PromesaTVERTVELa1Televisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

“Te vas a provocar una hernia cervical si miras el móvil en esta posición”: la postura que genera dolor y rigidez a corto plazo

El terapeuta David López da sus consejos para evitar problemas por una mala postura

“Te vas a provocar una

Las oposiciones más fáciles de España: los expertos revelan cuáles ofrecen más plazas y mejores condiciones

Estas son las convocatorias con menor dificultad y mejores opciones de estabilidad para quienes buscan convertirse en funcionarios públicos

Las oposiciones más fáciles de

Si tienes alguna de estas cuatro plantas, pódalas cuanto antes para que luzcan mejor después del invierno

Estos son algunos consejos de botánica y jardinería para mantener un aspecto impecable de tus flores y plantas y que no se vean afectadas por el invierno

Si tienes alguna de estas

Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos deja al menos tres heridos “muy graves” en Socuéllamos (Ciudad Real)

El Ayuntamiento asegura que “no existe riesgo de contaminación ni peligro” para los vecinos

Una explosión en una empresa

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 niños gazatíes gravemente enfermos

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada