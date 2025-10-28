España

La farmacéutica Boticaria García aclara si cenar a partir de las ocho tiene relación con el aumento de peso: “No hay que dramatizar”

La experta explica que no existe una hora mágica para ganar o perder peso, pero recomienda evitar grandes comidas justo antes de dormir

Por Clara Barceló

(freepik)
(freepik)

Dependiendo del país en el que vivamos, el horario de las comidas puede variar. Mientras que en la mayor parte de Europa la cena se realiza entre las 18:00 y las 20:00 horas, en España la costumbre es hacerlo mucho más tarde, a partir de las 21:00 horas o incluso más.

Este retraso en los horarios se ha convertido en parte de la identidad de la cultura española, pero también ha despertado dudas entre los expertos en nutrición sobre sus posibles efectos en la salud.

Desde hace años, numerosos estudios han advertido de que comer a altas horas de la noche puede tener consecuencias negativas para el metabolismo. Según una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, consumir la mayoría de las calorías al final del día está relacionado con un mayor riesgo de aumento de peso y niveles más altos de azúcar en sangre.

Qué dice la ciencia sobre cenar tarde

Otros estudios científicos coinciden en que cenar después de las 20:00 horas puede alterar la tolerancia a la glucosa y disminuir la capacidad del cuerpo para quemar grasa. Sin embargo, la nutricionista y doctora en Farmacia Marian García, conocida en redes sociales como Boticaria García, ha querido aclarar estas conclusiones y ponerlas en contexto.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la divulgadora explicó que el ritmo circadiano, es decir, el reloj interno que regula procesos como el sueño, la temperatura corporal o la digestión, también influye en el modo en que nuestro cuerpo asimila los alimentos.

Boticaria García en su Instagram
Boticaria García en su Instagram

“Comer más cerca del momento en el que se libera la melatonina, la hormona del sueño, puede provocar una peor tolerancia a la glucosa y un menor gasto energético en reposo”, señaló García. Según la experta, esto podría favorecer una mayor acumulación de grasa corporal, aumentando el riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2.

“No hay que dramatizar con la hora de la cena”

Aun así, la especialista ha querido dejar claro que no se trata de un asunto para dramatizar. “Por suerte, no tenemos una hora marcada para que nuestro cuerpo se haga o se deshaga con una varita mágica”, afirmó con humor.

Boticaria García explicó que el cuerpo humano es más complejo que un simple reloj, y que no existe una frontera temporal exacta que determine cuándo un alimento “engorda” o “adelgaza”.

El verdadero problema, según ella, no está en la hora de la cena, sino en la cantidad y el tipo de alimentos que se consumen. “Lo importante es distribuir la energía a lo largo del día y evitar pegarse un banquete a última hora de la noche”, recomendó.

Cinco imprescindibles de una compra saludable con Boticaria García

Consejos para una digestión saludable

Aun así, existen algunos consejos generales que pueden mejorar la digestión y favorecer el descanso nocturno. La doctora recomienda cenar al menos dos horas antes de acostarse, de manera que el organismo tenga tiempo de realizar la digestión correctamente antes de dormir.

Cenar tarde no es necesariamente malo, pero hacerlo con moderación y respetando los ritmos del cuerpo puede marcar la diferencia. “Lo que comemos y cuánto sigue importando más que cuándo”, concluyó Boticaria García, invitando a dejar atrás los mitos y a centrarse en mantener una relación más equilibrada con la comida.

