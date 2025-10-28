España

Feijóo pide a Mazón que dé respuestas sobre qué hizo el día de la DANA mientras los valencianos morían: “Tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan”

La jueza de Catarroja continúa con la investigación de lo ocurrido, mientras hoy se ha sabido que la jefa de coordinación del 112 en Valencia reconoce que se estudió enviar la alerta a las 18:35

Por Carolina Viciano

El president de la Generalitat
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirma este martes que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deberá responder a “todas las preguntas” que se le planteen sobre sus actuaciones el día de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, cuyo aniversario se celebrará este miércoles. “El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado”, ha apuntado en declaraciones a la prensa, tras participar en un desayuno informativo organizado por Forum Europa.

Feijóo ha sido preguntado por las incongruencias del president, después que el domingo se conociera que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana, con quien comió durante los momentos más críticos en el día de la DANA, hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro. Cuando se despidieron, a las 18:45, la cifra de muertos ascendía a 56. Durante el encuentro, el jefe del Consell le ofreció a la periodista un cargo en la televisión pública valenciana À Punt. Frente a lo sucedido, el líder popular ha apuntado que “eso lo tendrá que responder el señor Mazón”.

El rastro de la dana un año después.

El dato sobre el aparcamiento fue adelantado el domingo por el diario Levante-EMV y confirmado a la agencia EFE por fuentes de la Generalitat.

El dato sobre el aparcamieno, adelantado el domingo por el diario Levante-EMV y confirmado a EFE por fuentes cercanas a la periodista y fuentes de la Generalitat, no había sido conocido hasta ahora, y motivó que la magistrada de Catarroja que instruye la causa solicitara este lunes a Les Corts Valencianes el listado de llamadas de Mazón de ese día.

En línea con lo que declaró ayer, Feijóo ha dicho que por «responsabilidad» no quiere hablar del tema, porque «esta semana es la semana de las víctimas y de su familia» y él está más preocupado por respetarlas y por la reconstrucción de la Comunidad Valenciana.

Noticia en ampliación

