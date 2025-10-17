El funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana reserva un “papel relevante” para los familiares y la Casa Real

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 290, en València. / Europa Press

El próximo 29 de octubre se cumplirá un año de la tragedia de la dana, que se saldó la vida de 229 personas. En memoria de todas las víctimas, se celebrará un funeral de Estado en el que se ha reservado un “papel relevante” para la Casa Real y los familiares, según informa Europa Press. El acto tendrá lugar el miércoles 29 a las 18 horas en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València.