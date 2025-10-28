Espana agencias

Feijóo dice que Mazón deberá dar "todas las respuestas" en la comisión de investigación de Valencia y del Senado

Por Newsroom Infobae

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, deberá dar "todas las respuestas" sobre la gestión de la dana en la comisión de investigación de las Cortes valencianas y en la comisión de investigación del Senado.

En declaraciones a los periodistas, tras asistir al desayuno informativo con el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en el Foro Nueva Economía, Feijóo ha subrayado que ésta es "la semana de las víctimas" de la tragedia, en la que fallecieron 229 personas el 29 de octubre hace un año.

Al ser preguntado cómo valora las diferentes versiones que ha dado Mazón, la última que acompañó al parking a la periodista Maribel Vilaplana tras su comida en el restaurante El Ventorro, Feijóo ha indicado que "se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias" en sede parlamentaria.

COMISIÓN DEL SENADO Y DE LAS CORTES, AMBAS CON MAYORÍA DEL PP

Así, ha señalado que en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación en el Senado se harán "todas las preguntas que se puedan formular". "Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón", ha apostillado.

Feijóo ha citado solo esas dos comisiones, en las que el PP tiene mayoría. Sin embargo, antes el presidente de la Generalitat deberá comparecer en la comisión de investigación del Congreso, cuya fecha prevista es el próximo 17 de noviembre.

Dicho esto, el líder del PP ha criticado de nuevo las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien en un acto en León calificó de "indecente" que el PP y el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantengan a Mazón después de su "negligente" gestión en la dana.

"Yo, con toda la tranquilidad y con toda la responsabilidad, creo que esta semana es la semana de las víctimas y de sus familiares. Utilizar el dolor de la gente para hacer política, se la dejo el presidente del Gobierno. Yo no soy así", ha proclamado.

En este punto, ha insistido en que el presidente del Partido Popular "está mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción". "Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado", ha abundado.

