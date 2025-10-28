España

Estos son los cinco objetos con los que comemos plástico todos los días

Un estudio revela que cada persona inhala o ingiere más de 22 millones de partículas plásticas al año

Por Clara Barceló

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de plástico se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud del planeta y también para la de las personas. Los mares, los bosques y los campos están siendo invadidos por microplásticos y nanoplásticos, fragmentos diminutos que se descomponen lentamente y terminan colándose en el aire que respiramos y los alimentos que consumimos.

Lo más preocupante es que estos materiales ya han llegado al interior de nuestros hogares, y especialmente a un lugar tan común como la cocina. Según un estudio reciente, cada persona inhala o ingiere 22 millones de partículas plásticas al año, procedentes del aire, los utensilios de cocina o los envases de plástico que utilizamos a diario.

Investigaciones publicadas en 2025 han confirmado que los microplásticos pueden acumularse en los tejidos corporales, causando daños en órganos como el hígado y los pulmones, y aumentando el riesgo de enfermedades degenerativas, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

¿Hasta dónde puede llegar un microplástico?

Estos fragmentos diminutos, casi invisibles, pueden alterar procesos celulares y provocar inflamaciones que, con el tiempo, afectan al funcionamiento del organismo.

Los expertos advierten que la exposición no solo se produce por ingestión, sino también por inhalación, ya que los microplásticos se encuentran suspendidos en el aire doméstico y se liberan con el uso o el lavado de objetos de plástico.

Los utensilios más peligrosos de la cocina

Entre los elementos que más riesgo presentan están los utensilios de plástico, como cucharones, tenedores o espátulas. Aunque son más económicos y prácticos, los científicos han comprobado que al entrar en contacto con alimentos calientes liberan microplásticos que terminan en la comida y, por tanto, en el cuerpo humano.

Los especialistas recomiendan sustituirlos por herramientas de madera, acero inoxidable o silicona de calidad alimentaria, que no se deterioran con la temperatura.

(Freepik)
(Freepik)

Otro de los objetos más comunes y preocupantes son las botellas de plástico reutilizables. Estudios internacionales han detectado partículas plásticas en el 93% de las botellas analizadas.

La liberación de microplásticos aumenta cuando el envase está abollado, expuesto al sol o se reutiliza durante demasiado tiempo. En su lugar, se aconseja optar por botellas de vidrio o acero inoxidable.

Las bolsitas de té

(Getty Images)
(Getty Images)

Uno de los descubrimientos más llamativos proviene de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, que detectó altas concentraciones de microplásticos y nanoplásticos en el agua después de infusionar bolsitas de té. Las temperaturas elevadas y la delgadez del material provocan que se desprendan partículas con cada taza.

Las sartenes de teflón también se encuentran en la lista de artículos de riesgo. Un pequeño rasguño o grieta en la superficie puede liberar compuestos tóxicos y microplásticos que se pegan a los alimentos. Algunos estudios apuntan que durante su uso se liberan partículas con bromo y otros químicos persistentes, por lo que los especialistas aconsejan sustituirlas por recipientes de vidrio, hierro fundido o cerámica.

El auge de la comida a domicilio ha traído también un aumento en el uso de envases plásticos para llevar, otro foco de contaminación. Al calentar estos recipientes, se liberan partículas que pueden contaminar los alimentos.

Los investigadores avisan de que reducir el uso del plástico en la cocina es urgente, tanto por salud personal como por sostenibilidad ambiental. Pequeños gestos como usar vidrio en lugar de plástico, evitar el agua embotellada o elegir utensilios duraderos pueden marcar una gran diferencia. Los microplásticos son invisibles, pero su impacto, tanto en nuestro cuerpo como en el planeta, es cada vez más evidente.

Temas Relacionados

ContaminaciónMedioambienteEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer almeriense recibe cita para su mamografía 6 años después de su muerte

Su marido ha denunciado el retraso en la ‘Cadena Ser’, que considera “una falta de respeto”

Una mujer almeriense recibe cita

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

Los socialistas atribuyen a gastos del equipo de Ábalos el desfase entre lo analizado por la UCO y las entregas al secretario de Organización que había declarado el partido

Billetes de 5, 10, 20

Todo sobre la cúrcuma: una planta tropical fácil de cultivar que sirve como decoración, alimento e incluso medicina

Originaria del Sudeste asiático, esta planta cuenta con numerosos beneficios, y si se cuida bien, puede llegar a alcanzar hasta un metro de altura

Todo sobre la cúrcuma: una

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Organizaciones de agricultores defienden la norma, pero el Gobierno prevé no tener que aplicar las restricciones porel empeoramiento de las previsiones de producción por las altas temperaturas en verano

Agricultura desoye a la CNMC

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Billetes de 5, 10, 20

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el ‘rito del sapo bufo’

El PP de Getafe señala a la Policía Local por una presunta trama de enchufes y a su jefe por manifestarse por Palestina vestido de uniforme

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís, Bildu y Aliança Catalana por exceder el gasto en las municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

ECONOMÍA

Agricultura desoye a la CNMC

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”