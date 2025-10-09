Tras el tapón que no se quita, las botellas de plástico siguen innovando: materiales biodegradables y sistemas más novedosos

01-10-2021 Botellas de plástico POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PIXNIO

El consumo de plásticos de un solo uso continúa creciendo en Europa a pesar de los esfuerzos regulatorios y sociales para frenar su impacto ambiental. Entre 2009 y 2021, se experimentó un aumento significativo en la demanda, pasando de 66 millones de toneladas a 84 millones en ese periodo, según datos de Eurostat. Este incremento se refleja directamente en la generación de residuos por persona: solo en 2021, cada ciudadano europeo generó 189 kilogramos de residuos de envases, y si no se implementan acciones adicionales, ese volumen podría elevarse a 209 kilogramos en 2030.

El impacto medioambiental del plástico no termina con la gestión de residuos. La producción e incineración de este material supuso en 2019 la emisión de más de 850 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La combinación de estos factores ha impulsado una serie de respuestas regulatorias y tecnológicas tanto a nivel continental como nacional.

Tapones unidos: una medida obligatoria para las botellas de plástico

La Unión Europea ha buscado limitar los efectos negativos del uso de plásticos de un solo uso mediante directivas y normativas específicas. Una de las medidas más recientes y visibles consiste en la obligatoriedad de que los tapones se mantengan unidos a las botellas durante toda la fase de utilización del producto, medida recogida en la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha directiva establece que, desde el 3 de julio de 2024, no podrán comercializarse recipientes de hasta tres litros en los Estados miembro si las tapas y tapones no permanecen conectados al envase.

Esta exigencia se trasladó a la legislación española mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, concretamente en su artículo 57. El espíritu de la norma pasa por reducir el número de tapones extraviados y favorecer el reciclaje conjunto de la botella y su tapa, un objetivo relevante dado que los tapones, al estar fabricados en muchas ocasiones con plásticos distintos, solían terminar fuera del sistema de reciclaje. De hecho, estudios medioambientales muestran que los tapones sueltos se encuentran dos o tres veces más entre los residuos marinos que las propias botellas, lo que representa un riesgo para la fauna al ser confundidos con alimento.

Además de reducir la contaminación y facilitar la recuperación del material, la normativa busca agilizar el proceso en las plantas de reciclaje, pues el tratamiento conjunto posibilita un flujo mejorado y una separación más eficiente. Los tapones fabricados con polietileno (PET) o polipropileno presentan propiedades óptimas para el reciclaje, pero solo si llegan integrados con el resto del envase.

Nuevos cambios en los envases de plástico

El avance normativo ha forzado a la industria a repensar el diseño y la composición de las botellas de plástico. Una de las novedades que se está contemplando es el uso de materiales más delgados y ligeros en la fabricación de envases, manteniendo las condiciones necesarias para el transporte y el uso cotidiano, pero usando menos plástico virgen. Las empresas aceleran la introducción de plástico reciclado en sus líneas de producción, impulsadas tanto por los requisitos regulatorios europeos como por los compromisos propios de sostenibilidad. El horizonte marcado pasa por alcanzar en 2030 una cuota significativa de material reciclado en las botellas, pieza central en la transición hacia una economía circular.

Otro de los frentes abiertos gira en torno a los propios tapones, cuya innovación va más allá de la mera obligatoriedad de unión al envase. Se desarrollan sistemas de cierre más ergonómicos e integrados, pensados para mejorar la apertura y fomentar la reutilización. Entre las alternativas más recientes se encuentran tapones fabricados con bioplásticos y materiales biodegradables, lo que permite reducir aún más el impacto ambiental. Este tipo de soluciones empieza a incorporarse progresivamente en las grandes marcas, que ya experimentan con sistemas de cierre que mejoran tanto la seguridad del producto como su facilidad de uso.