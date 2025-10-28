España

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros:el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

Los socialistas atribuyen a gastos del equipo de Ábalos el desfase entre lo analizado por la UCO y las entregas al secretario de Organización que había declarado el partido

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
José Luis Ábalos y Koldo
José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en el patio del Congreso de los Diputados en enero de 2020. (Jesús Hellín/Europa Press)

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. El PSOE ha aportado al Tribunal Supremo documentación para justificar que su Secretaría de Organización ha estado haciendo pagos en metálico para asumir determinados gastos entre los años 2017 y 2024. En el escrito que acompaña esa documentación, los socialistas sostienen que los pagos en metálico “en ningún caso” se produjeron “con cargo a una supuesta caja B o a una hipotética cuenta extracontable”. Todos esos fondos procedían de su cuenta oficial, nutrida de las subvenciones legales que recibe el partido. En total, 940.388 euros. José Luis Ábalos fue secretario de organización entre junio de 2017 y julio de 2021. Le sustituyó en el cargo Santos Cerdán, que ocupó esta responsabilidad hasta junio de 2025.

En un escrito al que ha tenido acceso Infobae España, los servicios jurídicos del PSOE detallan que las incongruencias detectadas por la Guardia Civil se deben a que hasta ahora los investigadores solo tenían los gastos liquidados a los dos ex secretarios de organización investigados (Ábalos y Cerdán), más los que recibió Koldo García. Y que estos también pudieron recibir pagos en efectivo por gastos de sus equipos. Así, el PSOE intenta justifcar el desfase que apreciaba la UCO tras analizar los mensajes incautados a Koldo García y su mujer, Patricia Úriz. La Guardia Civil llegó a calificar de “llamativa” la diferencia entre los gastos acreditados ante el Supremo por el PSOE y las cantidades anotadas en los sobres con dinero, con membrete del partido, que aparecían en esos mensajes analizados.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado este lunes al Tribunal Supremo a su comparecencia ante el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública. (Fuente: Europa Press)

Según el PSOE, en 2017 manejó 106.370 euros en efectivo, cantidad que subió a 115.000 euros en 2018 y 120.000 euros en 2019. Esta cantidad bajó en los siguientes años: 52.750 euros en 2020, 64.000 euros en 2021 y 70.500 euros en 2022. Caja que se disparó en 2023 con 210.870 euros y 200.898 euros en 2024. Ábalos recibió 19.637 entre los años 2017 y 2019. Cerdán percibió 26.926 euros entre 2017 y 2024. Koldo García, por su parte, tuvo entre sus manos 11.291 euros. El PSOE insiste que “todos los pagos están en la contabilidad oficial del partido, que es la única que existe, y los pagos en metálico se sacan del banco”. Además, consta que en ninguna de las remesas de metálico tramitadas se pidieron al banco ni se ingresaron en caja billetes de 500 euros.

La UCO señala que Jose
La UCO señala que Jose Luis Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE. (Infobae)

“La Secretaría de Organización, una de las áreas más importantes, en muchas ocasiones puede movilizar para su labor numerosas personas para los eventos, actos o actividades políticas propias, a las que esta solicitaba su colaboración. En ocasiones no se presentaba una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada para que fuera resarcida de manera separada al resto. Por ello, la hoja de liquidación se presentaba por la Secretaría de Organización como equipo y se contabilizaba como gasto asignado a la Secretaría de Organización”, recoge el citado escrito para justificar ese descuadre.

Próximas declaraciones

Los socialistas han decidido aportar esta documentación al Supremo para intentar aclarar cualquier sospecha antes de las declaraciones este miércoles del exgerente Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez. El PSOE no explica, eso día, por qué Patricia Úriz, secretaria de Ábalos en el Ministerio y no en el partido, recoge esas cantidades para ser entregadas a las personas del equipo de Organización que han hecho previamente los gastos. Tampoco dice por qué el destinatario era su marido, Koldo García, que no tenía cargo en el PSOE.

Los servicios jurídicos del PSOE explican el sistema utilizado para conseguir el dinero en metálico con el que el partido afrontaba distintos gastos. En primer lugar, realizaba una solicitud a la entidad bancaria donde tiene abierta su cuenta, el BBVA, a través de “una carta formal debidamente firmada por el responsable autorizado”. En ella especificaba el importe total requerido, la cuenta bancaria de cargo y la distribución de billetes: de 5, de 10, de 20 y de 50. El siguiente paso era la entrega del efectivo en la sede de la calle Ferraz a través de una empresa de seguridad especialista en transporte de fondos y que contrata el banco.

Temas Relacionados

José Luis ÁbalosKoldo GarcíaSantos CerdánPSOECorrupciónCaso KoldoTribunal SupremoTribunalesJusticiaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una mujer almeriense recibe cita para su mamografía 6 años después de su muerte

Su marido ha denunciado el retraso en la ‘Cadena Ser’, que considera “una falta de respeto”

Una mujer almeriense recibe cita

Estos son los cinco objetos con los que comemos plástico todos los días

Un estudio revela que cada persona inhala o ingiere más de 22 millones de partículas plásticas al año

Estos son los cinco objetos

Todo sobre la cúrcuma: una planta tropical fácil de cultivar que sirve como decoración, alimento e incluso medicina

Originaria del Sudeste asiático, esta planta cuenta con numerosos beneficios, y si se cuida bien, puede llegar a alcanzar hasta un metro de altura

Todo sobre la cúrcuma: una

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Organizaciones de agricultores defienden la norma, pero el Gobierno prevé no tener que aplicar las restricciones porel empeoramiento de las previsiones de producción por las altas temperaturas en verano

Agricultura desoye a la CNMC

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiscalía pide cuatro años de

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Nacho Vidal por la muerte de un fotógrafo en el ‘rito del sapo bufo’

El PP de Getafe señala a la Policía Local por una presunta trama de enchufes y a su jefe por manifestarse por Palestina vestido de uniforme

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís, Bildu y Aliança Catalana por exceder el gasto en las municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

ECONOMÍA

Agricultura desoye a la CNMC

Agricultura desoye a la CNMC y abre la puerta a retirar aceite de oliva del mercado en caso de sobreoferta, aunque descarta que sea necesario

Precio de la luz en España este 29 de octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”