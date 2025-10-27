Brownie con calabacín. (Adobe Stock)

El brownie es uno de los postres más populares que existen y es muy fácil de preparar. Si eres un amante de este postre, pero quieres darle un toque más saludable, prueba esta receta de brownie sin harina, sin azúcar y con un ingrediente especial: el calabacín.

El brownie sin harina, sin azúcar y con calabacín destaca por su textura y sabor intenso a cacao. El calabacín es el ingrediente especial que aporta un toque de ligereza y frescura a la preparación.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Reposo: 20 minutos

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos

Ingredientes

200 gramos de calabacín pelado y rallado (escurrido) 2 huevos grandes (aproximadamente 120 gramos) 45 gramos de cacao puro en polvo sin azúcar 130 gramos de mantequilla 50 gramos de eritritol o stevia 3 gramos de polvo de hornear 5 mililitros de extracto de vainilla

Cómo hacer brownie sin harina, sin azúcar y con calabacín, paso a paso

Lava, pela y ralla 200 gramos de calabacín. Coloca el calabacín rallado sobre un paño limpio y presiónalo para retirar la mayor cantidad posible de agua. Precalienta el horno a 180 °C y forra un molde cuadrado (aproximadamente 20 x 20 cm) con papel vegetal. Funde 130 gramos de mantequilla a baja temperatura y deja templar. Bate 2 huevos grandes en un bol grande. Añade la mantequilla derretida, 50 gramos de eritritol (o endulzante elegido) y 5 ml de extracto de vainilla. Mezcla hasta integrar completamente. Añade 45 gramos de cacao puro en polvo y 3 gramos de polvo de hornear a la mezcla anterior, removiendo hasta obtener una masa homogénea. Incorpora el calabacín bien escurrido y mezcla para integrar todos los ingredientes. Vierte la masa en el molde preparado, alisando la superficie. Hornea a 180 °C durante 30 minutos. El brownie debe quedar jugoso. Retira el molde del horno y deja reposar 20 minutos antes de desmoldar para que el brownie termine de estabilizar su textura. Desmolda y corta en porciones solo cuando esté completamente frío para obtener cortes limpios.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación tiene, aproximadamente, nueve porciones, aunque dependerá del tamaño de los trozos que cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal aprox.

Grasas: 7 g

Proteínas: 3 g

Carbohidratos: 4 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El brownie sin harina, sin azúcar y con calabacín se conserva muy bien si se guarda correctamente. En la nevera, puede mantenerse en perfecto estado durante hasta 5 días, siempre que esté dentro de un recipiente hermético para evitar que se reseque o absorba olores. Si prefieres conservarlo por más tiempo, puedes congelarlo durante un mes. Para disfrutarlo, simplemente déjalo descongelar a temperatura ambiente antes de servir.