España

‘La Promesa’, avance semanal del 6 al 10 de octubre: una pedida de mano, una enfermedad mortal y un regreso inesperado

Los capítulos 690 al 694 llegan llenos de giros: Adriano toma una dura decisión, Petra se enfrenta al tétanos y Pía vuelve al palacio

Alba García

Por Alba García

Guardar
La Promesa: Avance semanal del
La Promesa: Avance semanal del 6 al 10 de octubre . (RTVE)

La marcha de Catalina sigue pesando sobre todos los habitantes de La Promesa, especialmente en Adriano, que incluso llegó a plantearse abandonar la finca. Sin embargo, gracias a las palabras de Martina, ha recapacitado y ha decidido quedarse junto a los Luján, a quienes ya considera su familia.

Mientras tanto, el amor imposible entre Curro y Ángela vuelve a tambalearse. Pese a los intentos del joven por frenar el compromiso de Lorenzo con la hija de Leocadia, todo parece perdido. Ni sus súplicas ni sus sacrificios han servido de nada: la boda sigue en pie y el capitán de la Mata se dispone a pedir oficialmente la mano de Ángela.

Capítulo 690 – Lunes 6 de octubre

Adriano decide quedarse en La Promesa y, gracias a Martina, cede la gestión de las tierras a Leocadia y Jacobo. Petra empeora y el doctor Salazar confirma el peor diagnóstico: sufre tétanos. La repentina marcha de Ricardo sacude al servicio, sobre todo a Santos.

Curro exige a Cristóbal que traiga de vuelta a Pía, mientras Vera rompe definitivamente con Lope. Toño anuncia su boda con Enora. En medio de todo, la ruptura entre Curro y Ángela se vuelve definitiva… justo antes de que Lorenzo pida la mano de la joven durante una cena familiar.

Capítulo 691 – Martes 7 de octubre

Curro y la familia Luján quedan destrozados ante la pedida de mano de Lorenzo a Ángela. Adriano sigue hundido por la ausencia de Catalina, aunque se ilusiona al saber que Leocadia ha contratado a un detective. Martina escribe a Margarita para contar lo ocurrido, pero oculta el compromiso de Lorenzo.

La noticia del tétanos de Petra sacude a todos. Vera mantiene las distancias con Lope, mientras Manuel pone a prueba a Enora. El gran regreso llega con Pía, que nada más volver pregunta por Ricardo.

Capítulo 692 – Miércoles 8 de octubre

La Promesa: Toño descubre las
La Promesa: Toño descubre las mentiras de Enora. (RTVE)

Petra se debate entre la vida y la muerte y Samuel busca un suero antitetánico. Martina se ocupa de los hijos de Catalina, generando choques con Jacobo. Pía lidia con el vacío que ha dejado Ricardo, aunque Cristóbal le devuelve su puesto y elimina el sistema de faltas.

Curro sufre por la distancia con Ángela. Toño quiere fijar la fecha de su boda, pero Enora lo esquiva. Manuel destapa ante Toño las mentiras de Enora sobre los planos.

Capítulo 693 – Jueves 9 de octubre

El paseo entre Ángela y Lorenzo llega a oídos de Leocadia, que reacciona de forma inesperada. Toño comprueba que Manuel tenía razón y descubre los engaños de Enora.

Leocadia revela a Cristóbal que lo del detective era parte de su plan para quedarse con La Promesa. Vera insiste en marcharse, mientras Pía se enfrenta a Santos en un tenso cara a cara como ama de llaves provisional.

Capítulo 694 – Viernes 10 de octubre

La Promesa: Leocadia sorprende a
La Promesa: Leocadia sorprende a Curro en su habitación. (RTVE)

Petra sigue en estado crítico y Curro convence a Ángela de pedir ayuda a Lorenzo, que accede a conseguir el suero. Enora logra manipular tanto a Toño como a Manuel sobre los planos del hangar. Pía piensa en marcharse para buscar a Ricardo, aunque sus compañeras la disuaden. Vera engaña a todos para visitar a su padre. Jacobo sorprende un abrazo entre Martina y Adriano. Ángela ruega a su madre más tiempo, mientras Curro es sorprendido por Leocadia intentando robar un collar.

Temas Relacionados

La PromesaTVERTVELa 1España-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

El fundador de la plataforma musical se retira después de dos décadas al mando de la compañía

Las enseñanzas de Daniel Ek,

Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”

El exjugador de baloncesto fue víctima de este engaño tras recibir el mensaje de una persona que se hacía pasar por su hija

Juanma López Iturriaga cae en

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Oro en España: cuánto cuesta

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Tras la reforma de la LAU por la Ley 4/2013, los contratos de alquiler no inscritos en el Registro de la Propiedad no pueden oponerse a quienes adquieran la vivienda en una ejecución hipotecaria

La Audiencia de Barcelona avala

Así es un amigo de verdad, según una psicóloga: “Pasa lo mismo que con una pareja”

Silvia Severino sostiene que este vínculo se asemeja al amor romántico sin las limitaciones que este puede tener

Así es un amigo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las enseñanzas de Daniel Ek,

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

¿Puede la policía obligarte a que desbloquees tu móvil? Un inspector jefe responde

Radares ‘stop’: así es como funciona una de las recientes incorporaciones de la DGT

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

El 64% de jóvenes gasta por encima de sus posibilidades y más de la mitad de los españoles se siente culpable al hacerlo

¿Está la empresa obligada a darte una cesta de navidad? Un abogado responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de octubre

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025/2026 con una tarifa especial de 50 euros y la opción de viajar con mascotas

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria