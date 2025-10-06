‘La Promesa’, avance semanal del 6 al 10 de octubre: una pedida de mano, una enfermedad mortal y un regreso inesperado

La Promesa: Avance semanal del 6 al 10 de octubre . (RTVE)

La marcha de Catalina sigue pesando sobre todos los habitantes de La Promesa, especialmente en Adriano, que incluso llegó a plantearse abandonar la finca. Sin embargo, gracias a las palabras de Martina, ha recapacitado y ha decidido quedarse junto a los Luján, a quienes ya considera su familia.

Mientras tanto, el amor imposible entre Curro y Ángela vuelve a tambalearse. Pese a los intentos del joven por frenar el compromiso de Lorenzo con la hija de Leocadia, todo parece perdido. Ni sus súplicas ni sus sacrificios han servido de nada: la boda sigue en pie y el capitán de la Mata se dispone a pedir oficialmente la mano de Ángela.

Capítulo 690 – Lunes 6 de octubre

Adriano decide quedarse en La Promesa y, gracias a Martina, cede la gestión de las tierras a Leocadia y Jacobo. Petra empeora y el doctor Salazar confirma el peor diagnóstico: sufre tétanos. La repentina marcha de Ricardo sacude al servicio, sobre todo a Santos.

Curro exige a Cristóbal que traiga de vuelta a Pía, mientras Vera rompe definitivamente con Lope. Toño anuncia su boda con Enora. En medio de todo, la ruptura entre Curro y Ángela se vuelve definitiva… justo antes de que Lorenzo pida la mano de la joven durante una cena familiar.

Capítulo 691 – Martes 7 de octubre

Curro y la familia Luján quedan destrozados ante la pedida de mano de Lorenzo a Ángela. Adriano sigue hundido por la ausencia de Catalina, aunque se ilusiona al saber que Leocadia ha contratado a un detective. Martina escribe a Margarita para contar lo ocurrido, pero oculta el compromiso de Lorenzo.

La noticia del tétanos de Petra sacude a todos. Vera mantiene las distancias con Lope, mientras Manuel pone a prueba a Enora. El gran regreso llega con Pía, que nada más volver pregunta por Ricardo.

Capítulo 692 – Miércoles 8 de octubre

La Promesa: Toño descubre las mentiras de Enora. (RTVE)

Petra se debate entre la vida y la muerte y Samuel busca un suero antitetánico. Martina se ocupa de los hijos de Catalina, generando choques con Jacobo. Pía lidia con el vacío que ha dejado Ricardo, aunque Cristóbal le devuelve su puesto y elimina el sistema de faltas.

Curro sufre por la distancia con Ángela. Toño quiere fijar la fecha de su boda, pero Enora lo esquiva. Manuel destapa ante Toño las mentiras de Enora sobre los planos.

Capítulo 693 – Jueves 9 de octubre

El paseo entre Ángela y Lorenzo llega a oídos de Leocadia, que reacciona de forma inesperada. Toño comprueba que Manuel tenía razón y descubre los engaños de Enora.

Leocadia revela a Cristóbal que lo del detective era parte de su plan para quedarse con La Promesa. Vera insiste en marcharse, mientras Pía se enfrenta a Santos en un tenso cara a cara como ama de llaves provisional.

Capítulo 694 – Viernes 10 de octubre

La Promesa: Leocadia sorprende a Curro en su habitación. (RTVE)

Petra sigue en estado crítico y Curro convence a Ángela de pedir ayuda a Lorenzo, que accede a conseguir el suero. Enora logra manipular tanto a Toño como a Manuel sobre los planos del hangar. Pía piensa en marcharse para buscar a Ricardo, aunque sus compañeras la disuaden. Vera engaña a todos para visitar a su padre. Jacobo sorprende un abrazo entre Martina y Adriano. Ángela ruega a su madre más tiempo, mientras Curro es sorprendido por Leocadia intentando robar un collar.