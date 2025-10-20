‘La Promesa’, avance semanal del 20 al 24 de octubre: secretos, sacrificios y revelaciones en el Palacio de Luján

La ficción diaria de TVE continúa con una tanda de episodios marcada por los conflictos familiares, los amores imposibles y las mentiras

Comienza una nueva semana para La Promesa, que esta ocasión tiene como protagonista a la familia Luján, que se enfrenta a una situación límite: todos intentan impedir la boda de Ángela y Lorenzo, aunque sin éxito. Sin embargo, Leocadia cree tener la solución perfecta: si Ángela se casa antes con otra persona, el enlace con el capitán quedaría anulado. Y ya tiene candidato: Beltrán, el recién llegado. Pero para que el plan funcione, Curro debe hacer un enorme sacrificio, aceptar la idea y convencer a su prima.

En las zonas de servicio, las noticias son algo mejores: Petra ha sobrevivido al tétanos, aunque su regreso no será tan sencillo como esperaba.

Lunes, 20 de octubre – Capítulo 700

Adriano decide entregar la carta de Catalina al detective a través de Leocadia, pero la misiva desaparece misteriosamente. Curro, desesperado por evitar la boda de Ángela con el capitán, le propone que se case con Beltrán, sin revelar que la idea viene de su madre. Ángela rechaza la propuesta y empieza a sospechar de Leocadia. Mientras tanto, Vera recibe una carta de su hermano Federico animándola a apostar por su nueva vida y reconciliarse con Lope. Tras reflexionar, ambos sellan su amor con un beso sincero.

En el servicio, Pía interroga a María Fernández por sus recientes síntomas, insinuando un embarazo que la doncella niega rotundamente. Por su parte, Petra reaparece tras su enfermedad, pero sus compañeros la reciben con frialdad. Manuel, ocupado en el hangar, descubre que Enora finge su cojera, lo que provoca un tenso enfrentamiento.

Martes, 21 de octubre – Capítulo 701

La Promesa: Cena romántica de reconciliación entre Vera y Lope. (RTVE)

La carta de Catalina ha desaparecido, y Adriano la busca desesperadamente hasta que reaparece en el lugar más inesperado. Petra reúne al servicio para agradecer su apoyo durante su enfermedad. Lope, decidido a alegrar a Vera, prepara una cena romántica, mientras Enora, descubierta en su mentira, huye del palacio dejando a Toño sumido en la culpa.

Por otro lado, Curro confiesa a Ángela que fue Leocadia quien planeó su boda con Beltrán. La joven se enfrenta a su madre y exige que deje de entrometerse en su vida, aunque Leocadia da un paso más y comunica directamente sus intenciones a Beltrán, dejándolo completamente desconcertado.

Miércoles, 22 de octubre – Capítulo 702

Adriano entrega por fin la carta de Catalina a Leocadia para que la entregue al detective. Sin embargo, la señora de Figueroa y Cristóbal dudan de su autenticidad. Alonso, al ver a Martina con los niños, revive recuerdos dolorosos y lamenta la ausencia de su hija.

La Promesa: María Fernández confiesa a Samuel su gran secreto. (RTVE)

Leocadia propone abiertamente a Beltrán casarse con Ángela para frenar su enlace con Lorenzo, mientras Curro sufre en silencio por el sacrificio que se le impone. Enora regresa decidida a confesar la verdad tras su misteriosa huida, y Petra, aún débil, intenta reincorporarse a sus tareas. María Fernández, cada vez más angustiada, acaba revelando a Samuel un gran secreto que podría cambiarlo todo.

Jueves, 23 de octubre – Capítulo 703

María Fernández se sincera con Samuel sobre lo ocurrido la noche de la verbena de Luján, aunque pronto su secreto dejará de ser solo suyo. Enora confiesa a Manuel y Toño que intentó vender la idea del motor para ayudar económicamente a su tío.

Por otro lado, Adriano se muestra aliviado tras entregar la carta al detective y Martina le anima a centrarse en sus hijos. Leocadia pide a Petra que retome la gestión del servicio, mientras Ángela y Beltrán discuten sobre un caso legal, mostrando sus profundas diferencias. La joven, superada por la presión, no logra dar los pasos esperados hacia el matrimonio.

La Promesa: Ángela y Beltrán chocan en sus posturas. (RTVE)

Viernes, 24 de octubre

El viernes no habrá emisión de La Promesa debido a la retransmisión especial de los Premios Princesa de Asturias.