España

El Supremo rechaza el recurso del fiscal general del Estado de anular o rebajar la fianza de 75.000 euros

El magistrado Hurtado decretó una fianza inicial de 150.000 euros y la rebajó a 75.000 en concepto de responsabilidad civil, de cara al juicio del próximo 3 de noviembre

Por Carolina Viciano

Guardar
El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras asistir a la inauguración del año judicial en el Tribunal Supremo, en Madrid, el 5 de septiembre de 2025. / REUTERS/Violeta Santos Moura

El Tribunal Supremo rechaza anular o rebajar la fianza de 75.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de fijar una fianza de 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil, según informa la agencia EFE. Hurtado había decretado una fianza inicial de 150.000 euros, la cual rebajó posteriormente a 75.000 euros, de cara al juicio que arrancará el próximo 3 de noviembre. El objetivo de la fianza consiste en hacer frente a las responsabilidades en efectivo que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos.

La defensa del fiscal general, ejercida por la Abogacía del Estado, había pedido a la Sala de lo Penal anular la fianza, ya que sostenía que el fiscal general estaría exento de la prestación de fianza de acuerdo a la Ley de Asistencia Jurídica del Estado. A ello, presentado en un recurso, se adhirió la Fiscalía, aunque la Sala de lo Penal distingue entre las responsabilidades que se le atribuyen al Estado y las que son propias de sus autoridades, funcionarios y agentes. Por este motivo, ha sido desestimada la propuesta.

El pasado 18 de septiembre, Álvaro García Ortiz solicitó anular la fianza que le impuso Hurtado al Supremo por la causa en la que también se encuentra el novio de la presidenta madrileña, González Amador. La cantidad de 150.000 euros impuesta en un inicio, se produjo el pasado 9 de noviembre. La defensa de Amador argumentó en su momento que García Ortiz no podía beneficiarse de la exención legal aplicable a determinados cargos porque “no es el Estado” sino “un acusado”. Ahora, el Tribunal Supremo exime en el auto el mismo motivo que ya argumentó la defensa del novio de Ayuso.

Lo que se incluye en el auto: responsabilidad civil directa y fianza proporcional

El auto destaca que el Ministerio Fiscal forma parte de los órganos del Estado, pero añade que la interpretación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado “no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones”, según pública EFE. Por ese mismo motivo, las personas que integran los cuerpos del Estado tienen una responsabilidad civil directa y “deben responder con su propio patrimonio”, se lee en el auto.

Declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, quien ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Apoyo a la verdad que ha defendido el Fiscal General y, por lo tanto, a su figura", ha aclarado. (Fuente: Congreso)

Del mismo modo, el Tribunal Supremo también rechaza que la cuantía finalmente impuesta sea desproporcionada y que la decisión del instructor carezca de motivación, ya que los autos del instructor “contienen una justificación suficiente para comprender las razones” y su concreta cuantificación que “conlleva un cálculo provisional”. El motivo por el que se justificó la fianza radica en los posibles daños morales causados al perjudicado “por la publicación de la información de las comunicaciones habidas entre la defensa y el Ministerio Fiscal”, recoge la agencia de comunicación.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoFiscalía General del EstadoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Estos son los ocho solteros de ‘La isla de las Tentaciones 9′: dos italianos, un opositor a Policía y varios empresarios

La cadena adelanta el estreno del reality show de parejas más exitoso de la pequeña pantalla española, que verá la luz el próximo lunes, 3 de noviembre

Estos son los ocho solteros

Un hombre es rescatado de arenas movedizas momentos antes de ser engullido: el suceso ha sido “surrealista”

El equipo de rescate confirma que el individuo se encuentra bien tras haber sido rescatado cuando solo se le veía la cabeza, el pecho y un brazo

Un hombre es rescatado de

Alertan por presencia de plásticos azules en el gofre belga de la marca Lotus

Este aviso llama a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alertan por presencia de plásticos

Connor Robson, chef: “Una de las formas más sabrosas de cocinar el salmón es curándolo con partes iguales de sal y azúcar”

El salmón es un pescado graso que presenta un alto porcentaje de proteína, así como altos contenidos de ácidos grasos monoinsaturados, insaturados y omega-3

Connor Robson, chef: “Una de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts decide por “unanimidad” romper

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Podemos cree que las amananzas de Puigdemont no van a tumbar el Gobierno de Sánchez: “Lo puede hacer la vivienda y la inacción ante la especulación”

Koldo García pide al Supremo que la Guardia Civil investigue si el capitán que ahora trabaja para Ayuso buscó datos sobre él antes de que se abriera su caso

La Justicia valenciana desestima la querella de Manos Limpias contra la jueza de la DANA al no constar “irregularidades” en su actuación

ECONOMÍA

Garamendi denuncia que los salarios

Garamendi denuncia que los salarios podrían ser “muy superiores” si no fuera por los impuestos: “No se puede llegar a más”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre estás obligado a seguir con tu mutua después de un accidente laboral”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

DEPORTES

Dani Alves se hace predicador

Dani Alves se hace predicador evangelista en redes tras su paso por la cárcel por ser acusado de violación

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años