González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

La defensa de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha pedido al juez que rechace el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le mantenga la fianza —primero 150.000 euros y luego rebajada a 75.000 euros—, alegando que no se puede beneficiar de la exención legal aplicable a determinados cargos porque “no es el Estado” sino “un acusado”.
La defensa explica que el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas, que exime a determinadas entidades del pago de fianzas, no ampara a una persona física como García Ortiz. Así, “ni es Estado, ni organismo ni órgano constitucional”; solo es el acusado directo de unos hechos objeto de acusación individual. De este modo, argumenta, corresponde aplicar la exigencia de fianza a quien asume la responsabilidad civil directa derivada de un delito, tal como establece la ley.
