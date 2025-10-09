España

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

La defensa de la pareja de Ayuso argumenta que García Ortiz no se puede beneficiar de la exención legal aplicable a determinados cargos porque “no es el Estado” sino “un acusado”

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
La pareja de la presidenta
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a 10 de abril de 2025, en Madrid. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

La defensa de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha pedido al juez que rechace el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le mantenga la fianza —primero 150.000 euros y luego rebajada a 75.000 euros—, alegando que no se puede beneficiar de la exención legal aplicable a determinados cargos porque “no es el Estado” sino “un acusado”.

La defensa explica que el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas, que exime a determinadas entidades del pago de fianzas, no ampara a una persona física como García Ortiz. Así, “ni es Estado, ni organismo ni órgano constitucional”; solo es el acusado directo de unos hechos objeto de acusación individual. De este modo, argumenta, corresponde aplicar la exigencia de fianza a quien asume la responsabilidad civil directa derivada de un delito, tal como establece la ley.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Alberto Gonzalez AmadorAlvaro Garcia OrtizFiscal general del EstadoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Los jueces de segunda instancia avalan la investigación de Peinado sobre las labores de la asesora de La Moncloa, pero dicen que instructor actuó de forma “prematura e inmotivada” al dividir la causa

La Audiencia Provincial corrige al

Ayuso manda a “otro lado a abortar” y García insiste en que se cumpla la ley

La Comunidad de Madrid se niega a comentar si creará o no el registro de objetores de conciencia

Ayuso manda a “otro lado

Un oso entra en un supermercado de Japón y ataca a dos clientes: “Quería irse, pero no podía, y luego se puso nervioso”

Según los datos oficiales del país, el número de ataques de estos animales ha aumentado en los últimos años, generando preocupación en la población

Un oso entra en un

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

El Abogado General de la Unión Europea respalda que los empleados públicos temporales tengan que opositar para ser indefinidos, aunque considera insuficientes las compensaciones económicas por abuso en los contratos

La UE no exige que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial corrige al

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”