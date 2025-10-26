España

Vuelve la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid: hasta el 50% de la renta para jóvenes, mayores y familias vulnerables

El gobierno regional anuncia las fechas de la nueva convocatoria para solicitar esta subvención

Por Irene G. Domínguez

Un cartel que anuncia que
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

La Comunidad de Madrid abrirá el próximo 4 de noviembre de 2025 una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a jóvenes, mayores de 65 años y familias vulnerables, según informa Fotocasa. En una región donde el precio medio del alquiler alcanza los 21,38 euros por metro cuadrado, lo que equivale a 1.710 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados, esta ayuda busca aliviar la carga económica de los hogares madrileños.

El programa permitirá cubrir hasta el 50% de la renta mensual, con importes que varían según el tipo de alojamiento y la situación del solicitante. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información publicada por la Comunidad de Madrid.

Ayudas para habitaciones y viviendas completas

Según detalla Fotocasa, la ayuda se estructura en dos líneas de actuación, con un periodo subvencionable entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Las cuantías oscilarán dependiendo de la renta que pague el inquilino por la vivienda, que será de entre 600 y 900 euros mensuales para quienes alquilen un inmueble completo, y entre 300 y 450 euros mensuales para quienes residan en una habitación.

Por ejemplo, una persona que alquile una habitación por 300 euros podrá recibir hasta 150 euros mensuales de ayuda, lo que supone 1.800 euros al año.

Acceder a una casa ya es un lujo en Madrid y Barcelona: el precio de compra ronda los 5.000 euros el m2 y el alquiler, los 20 euros.

A quién va dirigida la subvención

Esta convocatoria está pensada para los colectivos que más dificultades encuentran para asumir el coste del alquiler. Entre los perfiles que pueden solicitarla se encuentran las familias numerosas o monoparentales, las unidades de convivencia con víctimas de violencia de género o terrorismo, los hogares con personas con discapacidad, los mayores de 65 años y los jóvenes menores de 35 años.

También podrán optar las personas desempleadas que hayan agotado las prestaciones, siempre que la vivienda alquilada sea su residencia habitual y no sean propietarias de otro inmueble.

Los límites de renta varían en función del municipio y del tipo de vivienda: hasta 600 euros al mes para viviendas completas y 300 euros para habitaciones, ampliables a 900 y 450 euros, respectivamente, en determinadas localidades madrileñas.

Documentación y forma de solicitar la ayuda al alquiler

Para optar a la ayuda, los solicitantes deberán presentar documentación vigente como el DNI o NIE, el contrato de alquiler, los justificantes de pago, la declaración de la renta y el volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad de convivencia. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha publicado un listado completo con los documentos específicos que debe presentar cada perfil.

Las solicitudes podrán realizarse online a través de la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid en el apartado “Ayudas al alquiler”, mediante certificado digital o DNI electrónico, o de forma presencial, en los registros y oficinas habilitadas. En este último caso, será necesario solicitar cita previa y llevar el formulario cumplimentado e impreso.

Municipios madrileños donde se amplía el límite de renta

En los municipios donde los precios son más elevados la ayuda cubrirá alquileres de hasta 900 euros mensuales o 450 euros en el caso de habitaciones. Se trata de las siguientes localidades:

  • Ajalvir
  • Alcalá de Henares
  • Alcobendas
  • Alcorcón
  • Algete
  • Alpedrete
  • Aranjuez
  • Arganda del Rey
  • Arroyomolinos
  • Boadilla del Monte
  • El Boalo
  • Brunete
  • Camarma de Esteruelas
  • Ciempozuelos
  • Cobeña
  • Collado Villalba
  • Colmenar Viejo
  • Colmenarejo
  • Coslada
  • Daganzo de Arriba
  • El Escorial
  • Fuenlabrada
  • Fuente el Saz de Jarama
  • Galapagar
  • Getafe
  • Guadarrama
  • Humanes de Madrid
  • Leganés
  • Madrid
  • Majadahonda
  • Mejorada del Campo
  • Moraleja de Enmedio
  • Moralzarzal
  • Móstoles
  • Navalcarnero
  • Paracuellos de Jarama
  • Parla
  • Pinto
  • Pozuelo de Alarcón
  • Rivas-Vaciamadrid
  • Las Rozas de Madrid
  • San Agustín del Guadalix
  • San Fernando de Henares
  • San Lorenzo de El Escorial
  • San Martín de la Vega
  • San Sebastián de los Reyes
  • Soto del Real
  • Torrejón de Ardoz
  • Torrelodones
  • Tres Cantos
  • Valdemoro
  • Velilla de San Antonio
  • Villanueva de la Cañada
  • Villanueva del Pardillo
  • Villaviciosa de Odón

Tener toda la documentación preparada con antelación facilitará la tramitación en cuanto se abra la convocatoria.

