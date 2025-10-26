España

Un estudio revela la capacidad de las células madre para regenerar dientes perdidos

Investigadores japoneses y estadounidenses han descubierto el mecanismo de formación de los dientes

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Radiografía de una mandíbula. (Imagen
Radiografía de una mandíbula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio liderado por Mizuki Nagata y Wanida Ono en colaboración con equipos de la Universidad de Texas Health Science Center at Houston, la Universidad de Michigan y el Institute of Science Tokyo ha descubierto dos tipos de células madre responsables del desarrollo de los dientes, que pueden convertirse en tratamientos para regenerar piezas dentales dañadas o perdidas.

Los resultados se han publicado en dos artículos complementarios en la revista Nature Communications, que explican cómo se desarrollan y regeneran la raíz dental y el hueso alveolar que la rodea, dos procesos clave para la salud bucal y la prevención de enfermedades periodontales que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo.

Así se forman los dientes

El equipo de Nagata y Ono identificó que, al inicio de la formación de la raíz, emergen células CXCL12+ en la papila apical bajo condiciones de baja oxigenación. Estas células no solo generan odontoblastos, responsables de formar la dentina de la raíz, sino también cementoblastos, que producen el cemento que une el diente al hueso. Además, bajo condiciones de daño o regeneración, estas células muestran una notable plasticidad y pueden transformarse en osteoblastos, las células que forman hueso alveolar. Esta capacidad de adaptación sugiere que las células CXCL12+ podrían ser clave en terapias regenerativas para reparar daños periodontales o de la raíz dental.

Por otro lado, estudiaron el hueso alveolar, esencial para mantener los dientes en su lugar y soportar las fuerzas de la masticación. Hasta ahora, no existía una terapia capaz de regenerar completamente este tejido, en parte por el desconocimiento de los mecanismos celulares y moleculares que regulan su formación, pero el equipo de Nagata y Ono descubrió que una población de células que expresan la proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP) están detrás de su formación. Estas células, localizadas en el folículo central, se convierten en osteoblastos, moléculas responsables de la formación de huesos nuevos.

Sin embargo, eso solo ocurre si se suprime un proceso concreto, conocido como vía Hedgehog-Foxf. Si en otros casos, esta vía promueve la formación ósea, en la dentadura provoca la pérdida severa de hueso alveolar. En palabras del equipo, “la vía Hedgehog–Foxf necesita suprimirse para impulsar el destino osteoblástico de las células PTHrP+ del folículo dental, desvelando un mecanismo único y específico del diente para la formación ósea”.

Hacia la regeneración dental

Un dentista realiza una limpieza
Un dentista realiza una limpieza dental. (Adobe Stock)

Este hallazgo abre la puerta a nuevas estrategias para tratar la pérdida ósea periodontal, aunque los autores advierten que primero será necesario confirmar si la vía Hedgehog se activa de manera anómala en las enfermedades periodontales humanas. Los estudios, además, solo han sido probados con ratones por el momento, por lo que habrá que esperar a que se inicien ensayos clínicos en humanos para conocer en profundidad sus implicaciones.

Para que estas terapias lleguen a las clínicas, será imprescindible verificar que los mecanismos celulares identificados también se presentan en humanos, además de desarrollar técnicas para aislar y cultivar las células madre específicas y establecer protocolos clínicos seguros y eficaces.

