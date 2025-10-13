Los románticos encuentros entre Lamine Yamal y Nicki Nicole: besos en un barco y una visita especial al predio del Barcelona

Lamine Yamal compartió imágenes con niki nicole

La vida personal de Lamine Yamal, una de las figuras más prometedoras del fútbol europeo, ha generado amplio interés en las últimas semanas por sus publicaciones en redes sociales y un video viral que lo muestra junto a Nicki Nicole durante una etapa de recuperación. En medio de su ausencia de las canchas por lesión, el futbolista del FC Barcelona difundió imágenes y momentos que han captado la atención no solo de seguidores deportivos, sino también del público general. La exposición de su vínculo con la cantante argentina ha sumado un elemento mediático inesperado para el joven deportista.

Desde que confirmaron su relación a finales de agosto, tanto Yamal como Nicole han compartido en sus perfiles diversos fragmentos de su vida en pareja. En uno de los posteos recientes, el extremo de Barcelona publicó fotografías acompañado de la artista, una de ellas durante un atardecer en un barco, decorado con globos con forma de corazón. Estas imágenes acumularon miles de reacciones y comentarios en pocas horas, lo que evidenció el fuerte alcance de su exposición pública. Entre las publicaciones del deportista, destacaron postales de escapadas y gestos de intimidad en momentos de descanso, a pesar del ritmo exigente de sus respectivas carreras.

La viralización se amplificó con la difusión de un video en el que se vio a Nicki Nicole llegando hasta la Ciutat Esportiva del club catalán, donde Yamal se encontraba realizando su proceso de rehabilitación tras sufrir una lesión en septiembre durante una convocatoria con la selección española. En estas imágenes, ambos aparecieron sonrientes poco antes de abandonar juntos el predio donde él afina los detalles de su próxima vuelta.

En lo que respecta a su recuperación el atacante de 18 años permanecerá bajo estricta supervisión médica y todavía no se prevé una fecha confirmada para su regreso a la competencia.

Lamine compartió fotos en su cuenta de Instagram

Además de los clásicos paseos en yate, ambos protagonizaron un vuelo en helicóptero sobre la costa croata, una experiencia que Nicole compartió en Instagram con emojis que aludieron a mareo y ansiedad. La espontaneidad de estas publicaciones generó numerosos comentarios. Las imágenes compartidas mostraban a Yamal disfrutando vacaciones y momentos de distensión junto a la cantante.

La aparición pública de la pareja se ha vuelto habitual desde el cumpleaños número dieciocho del futbolista, festejado junto a familiares y personas cercanas en la capital catalana.

El club, mientras tanto, mantiene una postura cauta sobre la evolución física de su jugador. El entrenador Hansi Flick advirtió esta semana que el jugador “está mejor, pero aún no está al 100%. Con esta lesión no es fácil saber cuándo volverá. No podemos decir, ‘puede jugar en dos, tres o cuatro semanas’ o si podrá disputar el Clásico. Debemos esperar y gestionar su carga”.

Entre los seguidores del Barcelona se percibe una atención creciente a esta faceta personal del delantero, aun cuando su ausencia de las canchas persiste. El club confía en una recuperación progresiva, mientras el calendario se acerca al clásico ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, programado para el 26 de octubre. La presencia del delantero para ese encuentro se mantiene como incógnita.

El futbolista y la cantante pasaron unos días juntos

Yamal compartió intimidades de sus días con Nicole