El plan que no te puedes perder este otoño: la experiencia económica y con mucho encanto de las cabañas en los árboles

Fotografía de una cabaña en un árbol en medio del bosque

El frío ya se ha colado en todos los hogares. El otoño invita a quedarse en casa y limitar la mayoría de planes. Parece casi imposible encontrar las vacaciones perfectas y diferentes sin gastarse mucho dinero y sin tener que irse muy lejos. En España los aficionados a los viajes tienen claro cuál es el plan perfecto. Dormir entre las hojas de los árboles en una cabaña con encanto.

Ubicadas en lugares privilegiados de España, estas cabañas ofrecen una conexión directa con el entorno natural, sin renunciar a la comodidad. La naturaleza se viste de sus mejores colores, ofreciendo el escenario perfecto para desconectar del estrés cotidiano y disfrutar de una experiencia única.

Cumplir los sueños de infancia es más fácil ahora y sin salir del país. Solo necesitas reservar un fin de semana, coger tu coche y disfrutar ya sea con amigos, pareja, familia o tú solo para desconectar del todo ruido de la gran ciudad.

¿Por qué elegir cabañas en los árboles este otoño?

Este tipo de alojamiento se ha popularizado por su originalidad y por la experiencia única que ofrece. A lo largo del otoño, las cabañas en los árboles permiten a los viajeros disfrutar del cambio de estación desde las alturas, mientras rodeados de hojas caídas, niebla y el crujido de la naturaleza. Son perfectas para desconectar, practicar actividades al aire libre o, simplemente, relajarse en la calma que ofrece el entorno forestal.

7 destinos perfectos para visitar en una semana durante estas vacaciones: playas, bonitos pueblos y muchas actividades.

Además, estas cabañas son ideales para quienes buscan un plan diferente en pareja, en familia o con amigos. La sensación de estar rodeado de árboles mientras tienes todo lo necesario para una estancia cómoda es una experiencia inigualable. Cada cabaña está diseñada para adaptarse al paisaje y ofrecer lo mejor de la naturaleza sin renunciar a la modernidad, como baños privados, terrazas con vistas, chimeneas y hasta jacuzzis exteriores.

Las mejores zonas de cabañas dentro de España

Una de las zonas que se lleva en España el mayor número de visitantes anuales es Navarra. Las cabañas están ubicadas en pleno corazón del Pirineo Navarro, hay varias empresas que colocan sus cabañas suspendidas entre los árboles de un frondoso bosque. En otoño, la zona se llena de tonos naranjas, dorados y rojos, creando un ambiente mágico para los visitantes. Además, Navarra ofrece una variedad de actividades de senderismo, ciclismo de montaña y visitas a sus tradicionales bodegas.

El Pirineo Navarro (Adobe Stock).

En la otra punta del país, el top 2 es para la Sierra de Aracena (Huelva). Estas cabañas ofrecen unas vistas espectaculares del Parque Natural y están equipadas con todas las comodidades necesarias para un escape perfecto. El entorno, tranquilo y aislado, permite disfrutar de largos paseos por la montaña, mientras se respira el aire puro de la sierra.

Las cabañas en los árboles no solo ofrecen un refugio ideal para relajarse, sino también un sinfín de actividades que aprovechan la belleza de la temporada. Desde paseos en bicicleta por los senderos cercanos hasta la observación de estrellas por la noche, pasando por actividades de aventura como tirolinas o escalada en los propios árboles, las opciones son variadas.