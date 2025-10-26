España

El plan que no te puedes perder este otoño: la experiencia económica y con mucho encanto de las cabañas en los árboles

Los dos lugares de España donde ya es habitual dormir en los árboles y todas las actividades que ofrecen

Por Antonio Duro

Guardar
Fotografía de una cabaña en
Fotografía de una cabaña en un árbol en medio del bosque

El frío ya se ha colado en todos los hogares. El otoño invita a quedarse en casa y limitar la mayoría de planes. Parece casi imposible encontrar las vacaciones perfectas y diferentes sin gastarse mucho dinero y sin tener que irse muy lejos. En España los aficionados a los viajes tienen claro cuál es el plan perfecto. Dormir entre las hojas de los árboles en una cabaña con encanto.

Ubicadas en lugares privilegiados de España, estas cabañas ofrecen una conexión directa con el entorno natural, sin renunciar a la comodidad. La naturaleza se viste de sus mejores colores, ofreciendo el escenario perfecto para desconectar del estrés cotidiano y disfrutar de una experiencia única.

Cumplir los sueños de infancia es más fácil ahora y sin salir del país. Solo necesitas reservar un fin de semana, coger tu coche y disfrutar ya sea con amigos, pareja, familia o tú solo para desconectar del todo ruido de la gran ciudad.

¿Por qué elegir cabañas en los árboles este otoño?

Este tipo de alojamiento se ha popularizado por su originalidad y por la experiencia única que ofrece. A lo largo del otoño, las cabañas en los árboles permiten a los viajeros disfrutar del cambio de estación desde las alturas, mientras rodeados de hojas caídas, niebla y el crujido de la naturaleza. Son perfectas para desconectar, practicar actividades al aire libre o, simplemente, relajarse en la calma que ofrece el entorno forestal.

7 destinos perfectos para visitar en una semana durante estas vacaciones: playas, bonitos pueblos y muchas actividades.

Además, estas cabañas son ideales para quienes buscan un plan diferente en pareja, en familia o con amigos. La sensación de estar rodeado de árboles mientras tienes todo lo necesario para una estancia cómoda es una experiencia inigualable. Cada cabaña está diseñada para adaptarse al paisaje y ofrecer lo mejor de la naturaleza sin renunciar a la modernidad, como baños privados, terrazas con vistas, chimeneas y hasta jacuzzis exteriores.

Las mejores zonas de cabañas dentro de España

Una de las zonas que se lleva en España el mayor número de visitantes anuales es Navarra. Las cabañas están ubicadas en pleno corazón del Pirineo Navarro, hay varias empresas que colocan sus cabañas suspendidas entre los árboles de un frondoso bosque. En otoño, la zona se llena de tonos naranjas, dorados y rojos, creando un ambiente mágico para los visitantes. Además, Navarra ofrece una variedad de actividades de senderismo, ciclismo de montaña y visitas a sus tradicionales bodegas.

El Pirineo Navarro (Adobe Stock).
El Pirineo Navarro (Adobe Stock).

En la otra punta del país, el top 2 es para la Sierra de Aracena (Huelva). Estas cabañas ofrecen unas vistas espectaculares del Parque Natural y están equipadas con todas las comodidades necesarias para un escape perfecto. El entorno, tranquilo y aislado, permite disfrutar de largos paseos por la montaña, mientras se respira el aire puro de la sierra.

Las cabañas en los árboles no solo ofrecen un refugio ideal para relajarse, sino también un sinfín de actividades que aprovechan la belleza de la temporada. Desde paseos en bicicleta por los senderos cercanos hasta la observación de estrellas por la noche, pasando por actividades de aventura como tirolinas o escalada en los propios árboles, las opciones son variadas.

Temas Relacionados

Turismo RuralTurismo Rural EspañaCasas RuralesRutas NaturalesTurismo EspañaViajesEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

El presidente valenciano responde a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, que calificó de “indecente” el apoyo de PP y Vox a Mazón pese a su “negligente gestión” de la tragedia

Mazón replica a Pedro Sánchez

Albóndigas a la italiana: una receta con queso parmesano e ideal para otoño

Este plato es originario de Italia y va acompañado de una salsa de tomate

Albóndigas a la italiana: una

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

“Si tu hijo se pone malo, puedes ir a recogerlo y tienes derecho a cobrar esas horas”: un abogado explica cómo funciona este permiso

El permiso retribuido por fuerza mayor permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días al año, contabilizados por horas, para atender urgencias familiares como la enfermedad repentina de un hijo

“Si tu hijo se pone

El explorador que “coleccionaba el mundo”: desde expediciones a Australia hasta diseño de jardines, Joseph Banks dedicó su vida a su fascinación por lo desconocido

Explorador, naturalista y presidente durante mucho tiempo de la Royal Society británica, es conocido por su promoción de la ciencia

El explorador que “coleccionaba el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón replica a Pedro Sánchez

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

Un ciudadano brasileño y residente en Estados Unidos consigue la nacionalidad española tras acreditar que sus apellidos tienen origen sefardí

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

“Si tu hijo se pone malo, puedes ir a recogerlo y tienes derecho a cobrar esas horas”: un abogado explica cómo funciona este permiso

Los autónomos ya pueden deducir sus gastos en redes sociales en el IRPF

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 26 octubre

Tarifa de la luz en España este lunes

DEPORTES

Real Madrid - FC Barcelona,

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: Bellingham hace el segundo para los blancos y vuelve a adelantarles en el marcador

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada