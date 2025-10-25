La reina Letizia sorprende con su look más informal en su visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Los reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han llegado este sábado por la mañana a Valdesoto, en el concejo de Siero, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar (EFE/ Ballesteros)

Aun con la resaca emocional por la entrega de los galardones de los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor, los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han visitado el Pueblo Ejemplar de la región, que este año ha recaído en Valdesoto, que ha sido reconocido con este premio “por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar las tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación como representantes de los Sidros y les Comedies y el desfile de Carroces”.

La llegada de los soberanos y sus hijas ha suscitado una expectación notable entre los vecinos, quienes han mostrado un especial interés por contemplar de cerca a Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. Haciendo gala de su cercanía, los royals españoles han tenido muestras de amabilidad y cariño con quienes los esperaban en las calles, compartiendo un encuentro multitudinario en el enclave, que ha ocupado un lugar significativo en la agenda de la visita.

Con el ambiente todavía marcado por las emociones de la jornada anterior, el recorrido oficial ha sido encabezado por los reyes, iniciando en la Casona de Leceñes, una construcción del siglo XVIII de valor patrimonial para la localidad. El itinerario también ha incluido una visita a la iglesia de San Félix, donde se celebró una actuación tradicional de los “Sidros”, que sorprendió a los asistentes y aportó una nota de color local a la celebración.

El estilismo de Letizia al detalle

Al margen de su recorrido, uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido el look de la reina Letizia, quien acostumbra a acaparar todos los focos allá por donde va. En contraste con la formalidad habitual, la familia real ha optado en esta ocasión por una vestimenta más relajada, lejos de la etiqueta de otros actos institucionales.

La reina Letizia y la infanta Sofía a su llegada este sábado a Valdesoto, en el concejo de Siero, junto al rey Felipe VI y la princesa de Asturias que entregará el Premio al Pueblo Ejemplar(EFE/ Ballesteros)

Durante la jornada, la esposa de Felipe VI ha mostrado una imagen más cercana a su faceta cotidiana, eligiendo llevar vaqueros de corte acampanado y zapatillas y alejándose de la elegancia tradicional observada, por ejemplo, en la gala celebrada en el Teatro Campoamor. La periodista ha combinado su look con unas botas de suela de goma beige y una chaqueta cropped azul marino, de líneas depuradas y bolsillos frontales. Además, ha sido precavida y, consciente del frío de la región asturiana, se ha cubierto con una gabardina color gris.

La estancia de la reina Letizia en Asturias ha puesto de manifiesto una actitud distinta. La nuera de la reina Sofía ha caminado entre los asistentes con una sonrisa y ha saludado a los habitantes sin las prisas características en otros contextos. Este comportamiento ha reflejado una mezcla de cercanía y orgullo familiar. A lo largo de la jornada, también se ha apreciado una actitud distendida en la reina, enmarcada en el entorno asturiano que le resulta familiar.

a reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía conversan con los habitantes de Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar (EFE/ Ballesteros)

En contacto con vecinos y en actitud relajada, Letizia ha dejado de lado la rigidez habitual del palacio, mostrando una versión más cercana y natural en su tierra natal. El ambiente en Asturias, enmarcado por la música de gaitas y el contexto local, ha permitido a la reina interactuar de manera más genuina con el entorno y los ciudadanos. A través de atuendos informales y conversaciones espontáneas, la presencia de Letizia ha puesto de manifiesto el impacto personal de regresar a Asturias, donde la conexión con los orígenes y la energía del entorno resultan palpables para quienes la acompañan.