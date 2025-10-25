El 34% de las universidades españolas ha abierto expedientes a sus profesores por acoso, pero solo el 20% ha sido despedido

Un tercio de las universidades españolas ha abierto expedientes a docentes por acoso. Jorge Gil/Europa Press)

El compromiso de las universidades españolas con la igualdad, la inclusión y la prevención de la discriminación se ha consolidado como un pilar fundamental. Así lo recoge el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) llamado Análisis CYD Universidades Sostenibles, que revela la existencia de una estructura institucional sólida para prevenir y sancionar el acoso dentro del sistema universitario.

“El 98,63% de las universidades dispone de políticas contra la discriminación y el acoso, con especial atención al acoso sexual (97,26%) y por razón de sexo (95,89%)”, señala el estudio.

No obstante, el documento destaca que un tercio de las universidades españolas (34,25%) ha abierto expedientes disciplinarios o sancionadores a docentes por denuncias de acoso o discriminación. En uno de cada cinco casos (20,55%), las investigaciones han concluido con el despido del profesor denunciado.

La mayoría de estas actuaciones se han llevado a cabo en universidades públicas (40%), frente a solo el 20% de las privadas, que han emprendido este tipo de procesos. Además, el informe señala que “el promedio de notificaciones recibidas en el curso 2023-2024 fue de cerca de 11 en las universidades públicas y casi 30 en las privadas”.

Pero el impacto de estas políticas no se limita al profesorado. “En el caso de estudiantes denunciado por los mismos motivos, un 27% han sido sancionados o expulsados de la universidad”, añade el estudio.

Protocolos, canales de denuncia y apoyo psicológico

La respuesta institucional ante el acoso y la discriminación se ha extendido a casi todo el sistema universitario. Según el informe, el 94,52% de las universidades cuenta con protocolos de actuación, el 89,04% realiza investigaciones internas y el 61,64% ofrece asistencia psicológica a las víctimas.

Asimismo, el 97,26% de las instituciones facilita un canal de denuncia, disponible en línea en el 91,78% de los casos y anónimo en el 61,64%. Sin embargo, solo el 41,1% ofrece asesoramiento jurídico a las personas afectadas.

Por su parte, la fundación resalta que “la existencia de protocolos y unidades de igualdad demuestra un avance institucional, aunque aún persisten desigualdades en la aplicación y seguimiento de las medidas”.

Universidad Complutense abre investigación a Monedero por una denuncia de presunto acoso sexual.

Perspectiva de género e igualdad

Más allá de la respuesta ante el acoso, el estudio subraya que la igualdad de género se ha convertido en una política estructural en la universidad española. “La mayoría realiza acciones de sensibilización, comunicación y formación (95,89%) y fomenta la participación equilibrada en la gestión universitaria (91,78%)”, señala el documento.

La integración de la perspectiva de género es más frecuente en las universidades públicas (90,91%) que en las privadas (62,07%), y 9 de cada 10 universidades implementan políticas activas de igualdad en la docencia, la investigación y la innovación.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Un compromiso en transformación

La Fundación CYD concluye que las universidades españolas han asumido un papel clave en la construcción de entornos más igualitarios, sostenibles y seguros. No obstante, el reto sigue siendo garantizar la eficacia real de los protocolos y evitar la impunidad en los casos de acoso.

“Las universidades españolas desempañan un papel estratégico en la respuesta a los retos sociales y en la construcción de entornos igualitarios y libres de violencia”, resume el informe.