¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Durante la madrugada del sábado al domingo tendrá lugar el cambio de hora, lo que significa que a las 3:00 habrá que retrasar el reloj a las 2:00. A priori, puede parecer algo positivo, ya que, aparentemente, se gana una hora más de sueño.

Sin embargo, tiene repercusiones en diferentes aspectos, y uno de ellos es en la conducción. Con esta modificación, la luz solar desaparecerá antes, algo que nos afecta tanto a nivel biológico como en la carretera.

Precauciones al volante

Es evidente que la menor iluminación puede afectar a la conducción. Sin embargo, tal y como ha explicado Elena Martínez, profesora de la Autoescuela Cisanz, a Infobae España, no hay que caer en el alarmismo.

“Lo importante es la iluminación de la vía, independientemente de la hora que sea”, afirma Elena. Por esta razón, siempre hay que tener presente el tipo de alumbrado que se necesita para cada situación.

Aunque cada vez existen más coches capaces de adaptarse y activar las luces correspondientes, debemos conocer lo que estipula la ley. La normativa de tráfico española establece que se deben encender las luces de cruce desde el ocaso hasta el amanecer, así como en túneles, pasos inferiores o tramos con señalización específica.

También hay que contemplar su uso en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia intensa, niebla o nevadas. Por otro lado, conviene recordar que el uso indebido de las luces puede ser sancionado económicamente, aparte de aumentar el riesgo por accidente.

“Usar bien las luces del coche es algo fundamental en lo que a seguridad vial se refiere”, argumenta Elena Martínez. Por este mismo motivo, apunta a que el horario de verano sería el mejor para los conductores, ya que hay más horas de luz solar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio horario. (X/@sanchezcastejon)

Consecuencias a nivel físico

No solo debemos extremar las precauciones al volante en todo momento, sino que también es importante recordar que el cambio de hora tiene efectos significativos sobre nuestro ritmo biológico.

La consecuencia más inmediata es la alteración en la secreción de melatonina, la hormona que regula los estados de vigilia y sueño en función de la luz solar. Cuanta más luz haya, menos melatonina se produce. Al irse el sol antes, el cuerpo empezará a producir más cantidad antes, por lo que hay que adaptar las horas de sueño.

Esta desregulación hormonal puede hacernos sentir más cansados, irritables e incluso desorientados, afectando especialmente a los niños y a las personas mayores, quienes son más sensibles a los cambios hormonales.

Por ello, durante los días posteriores al cambio de hora, es habitual notar que tenemos menos capacidad de concentración, algo que también puede repercutir en la seguridad al volante.

Cómo adaptarse al cambio de hora

Aunque este cambio puede afectarnos a diferentes niveles, lo bueno es que el cuerpo es capaz de adaptarse en unos días. Sin embargo, se puede acelerar este proceso siguiendo algunas pautas:

Haz deporte: la actividad física ayuda a activar el cuerpo y a mantenerse alerta, favoreciendo la sincronización del ciclo sueño-vigilia con las nuevas condiciones de luz. Exponerse a la luz solar: pasar tiempo al aire libre y recibir luz natural durante una o dos horas al día contribuye a regular los : pasar tiempo al aire libre y recibir luz natural durante una o dos horas al día contribuye a regular los ritmos circadianos desestabilizados. Mantén horarios regulares de comida: comer a las horas habituales ayuda a reforzar el reloj interno, estabilizar el : comer a las horas habituales ayuda a reforzar el reloj interno, estabilizar el metabolismo y facilitar que el organismo se adapte más rápido al nuevo horario.

Siguiendo estas recomendaciones, no solo mejorarás tu bienestar durante los días posteriores al cambio de hora, sino que también contribuirás a una conducción más segura.