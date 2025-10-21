Los países más preparados para conductores mayores de 65 años: España se encuentra entre los primeros

Carretera España (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

El panorama de la movilidad ha cambiado en numerosos países. El envejecimiento poblacional aumenta de forma inevitable el número de conductores mayores de 65 años, lo que exige soluciones específicas en seguridad vial y apoyo institucional. Pueden tener más necesidades o verse más afectados por ciertos riesgos.

Un análisis elaborado por expertos del sector asegurador de ISelect identifica a los 10 estados con mayor preparación para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional en la conducción. Para ello, desarrolla un índice basado en variables como el porcentaje de mayores de 65 años, las tasas de mortalidad vial, el gasto público destinado al transporte y los procedimientos de renovación de licencias.

Este índice comparativo evidencia diferencias notables en la protección que reciben los automovilistas de edad avanzada en distintos entornos. La investigación remarca que los países mejor posicionados cuentan con políticas integrales que combinan revisiones médicas periódicas, inversión en alternativas de movilidad y regulaciones enfocadas en el riesgo vial.

Los países mejor preparados, con España entre ellos

España ocupa el sexto puesto en el ranking mundial de mejor apoyo a los conductores mayores de 65 años. El informe precisa que 21,1 % de la población española supera esa edad y que los mecanismos de renovación periódica de los permisos de conducir contribuyen a mantener una supervisión de la seguridad en carretera. El análisis reconoce el sistema español de control médico y la inversión en infraestructuras, elementos que suman puntos favorables respecto de otros países europeos.

Los datos publicados destacan que la tasa de fallecimientos en carretera que involucran a conductores mayores en España es del 22,8 %. Mientras tanto, la inversión estatal en transporte público asciende a 166,18 dólares australianos (unos 102 euros) por persona cada año. Además, figura entre los países que requieren renovaciones de licencia específicas para los conductores de edad avanzada, una medida que la investigación considera esencial para reducir los riesgos asociados al envejecimiento y adaptarse a las capacidades de la población.

El índice sitúa a Grecia en la primera posición, con un 23,9 % de mayores de 65 años y un sistema regulatorio exigente. Noruega, con la mayor inversión en transporte público entre los países analizados, y Australia, que mantiene controles estrictos pese a una baja proporción de personas mayores, completan el podio. España supera a países como Reino Unido o EEUU, donde la normativa y las diferencias en movilidad urbana inciden en la seguridad y capacidad de los mayores para conservar el permiso de conducir.

Políticas efectivas

La investigación remarca que los países mejor posicionados cuentan con políticas integrales que combinan revisiones médicas periódicas, inversión en alternativas de movilidad y regulaciones enfocadas en el riesgo vial. El estudio también sugiere que las aseguradoras deben ajustar sus productos para garantizar la accesibilidad al seguro sin descuidar la vigilancia.

Según Adrián Bennett, gerente general de Seguros Generale, “apoyar a los conductores mayores no se trata solo de proteger a las personas; se trata de construir sistemas viales y marcos de seguros que se adapten al cambio demográfico, manteniendo la conducción accesible, segura y sostenible para el futuro”.