La luz del sol ayuda a nuestro cuerpo a combatir las infecciones, según un estudio

Un grupo de personas paseando en un día soleado. (AdobeStock)

La luz solar es, para muchos, sinónimo de vida. Con el buen tiempo y los días más largos, tanto nuestro estado de ánimo como nuestro organismo parecen sentirse revitalizados. Y quizá haya algo de ciencia detrás de ello. Un reciente estudio de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) ha descubierto que la luz del día puede reforzar nuestro sistema inmunológico para combatir las infecciones.

El equipo se centró en las células inmunitarias más abundantes en nuestro organismo, llamadas neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco. Estas células se desplazan rápidamente al foco de una infección y eliminan las bacterias invasoras. Los investigadores utilizaron el pez cebra, un pequeño pez de agua dulce, como organismo modelo, porque su composición genética es similar a la nuestra y pueden criarse para tener cuerpos transparentes, lo que facilita la observación de los procesos biológicos en tiempo real.

“En estudios anteriores, habíamos observado que las respuestas inmunes alcanzaban su punto máximo por la mañana, durante la fase activa temprana de los peces”, explica el profesor Christopher Hall, investigador del Departamento de Medicina Molecular y Patología. “Creemos que esto representa una respuesta evolutiva: durante las horas del día, el huésped está más activo y, por lo tanto, tiene más probabilidades de sufrir infecciones bacterianas”, añade.

Sin embargo, los científicos querían descubrir cómo se sincronizaba la respuesta inmune con la luz del día. Según publican en la revista Science Immunology, el equipo ha observado que los neutrófilos poseen un reloj circadiano que les alerta sobre el día y aumenta su capacidad para matar bacterias.

“Dado que los neutrófilos son las primeras células inmunes que se reclutan en los sitios de inflamación, nuestro descubrimiento tiene implicaciones muy amplias para el beneficio terapéutico en muchas enfermedades inflamatorias”, asegura Hall. “Este hallazgo abre el camino para el desarrollo de fármacos que se dirijan al reloj circadiano de los neutrófilos para aumentar su capacidad de combatir infecciones”.

Romina Pereiro habla de la importancia de una alimentación equilibrada para fortalecer nuestro sistema inmunológico.

Alimentos que refuerzan las defensas

Además de la luz solar, algunos alimentos son capaces de reforzar nuestro sistema inmunológico y ayudarle a combatir las infecciones. Según el doctor Pascal Mensah, médico experto en Inmunología, existen numerosos alimentos que, gracias a sus nutrientes, vitaminas y antioxidantes, pueden contribuir significativamente a reforzar nuestras defensas. Entre los más conocidos se encuentran los cítricos como la naranja, el limón, la lima, el pomelo y la mandarina. Su alto contenido de vitamina C los convierte en aliados fundamentales del sistema inmunitario, ya que esta vitamina estimula la producción y función de glóbulos blancos, esenciales en la lucha contra infecciones.

Otro grupo de alimentos ricos en nutrientes clave son las verduras como el pimiento rojo, el brócoli y las espinacas. El pimiento rojo contiene incluso más vitamina C que los cítricos y una gran cantidad de betacaroteno, que el cuerpo transforma en vitamina A, esencial para la salud de la piel y las mucosas. El brócoli, por su parte, es una fuente poderosa de vitaminas A, C y E, además de fibra y antioxidantes. Las espinacas también destacan por su aporte de vitamina C y betacaroteno, y es recomendable consumirlas frescas o poco cocidas para preservar al máximo sus propiedades.

*Con información de Europa Press