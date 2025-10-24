Cuánto dinero ganan los premiados en los Premios Princesa de Asturias 2025

Fotografía de los obsequios que serán entregados en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 (Raúl Terrel / EuropaPress)

La 45 edición de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en el teatro Campoamor de Oviedo reconocerá, como cada año, la excelencia, la creatividad y el compromiso de figuras e instituciones de todo el mundo. El acto cuenta con la presencia de los Reyes de España, la Princesa Leonor -con un papel clave en la ceremonia- y la Infanta Sofía, y numerosas personalidades del ámbito científico, literario, deportivo y social, entre las que destaca la tenista estadounidense Serena Williams.

Los Premios Princesa de Asturias 2025 se concederán para las categorías Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras. Además, los ganadores, no solo recibirán una prestigiosa distinción por parte de la Casa Real, sino que el galardón incluye la cuantía de 50.000 euros, que se deberá repartir a partes iguales para los casos en que el premio sea compartido.

Además, durante el evento, que puede seguirse en directo en Infobae, los premiados -entre los que se encuentra Eduardo Mendoza, Serena Williams y Byung-Chul Han, recibirán junto a la distinción una escultura de Joan Miró, que simboliza los Premiso Princesa de Asturias, un diploma acreditativo y una insignia.

El papel de la Princesa Leonor en la ceremonia

Por primera vez, la hermana de la infanta Sofía tendrá la responsabilidad de elogiar a los galardonados con el Premio Princesa de Asturias, concluir la ceremonia y abrir las puertas a los Premios del próximo año. Una labor que, hasta ahora, llevaba a cabo su padre. “La verdad es que ya tardaban en hacer el relevo. El entonces príncipe Felipe enseguida asumió el protagonismo absoluto de los premios, aparte de que las primeras veces que fue al evento era muy muy pequeño”, explica Ana Polo Alonso, experta en realeza y protocolo a Infobae España.

Desde su debut en estos galardones, la joven de 19 años ha tenido siempre una presencia constante en estos premios, ya sea por su distinción como Presidenta de Honor de la Fundación o por sus lazos de sangre. Y es que su madre, la reina Letizia, es asturiana. Por estas razones, estos premios “se han convertido en una cita de referencias para la familia real”, señala la experta.

De acuerdo con la colaboradora habitual en TVE, Leonor tendrá cada vez más peso en las ceremonias y cada vez estará más en solitario. “Seguramente, el rey se quedará en la mesa. A lo mejor dice algo, pero creo que el gran discurso se lo dejarán a Leonor. Es el discurso más fuerte y potente y se lo dejarán a ella”, afirma la entrevistada a este medio, agregando que la heredera al trono no solo tendrá un gran protagonismo en esta gran cita, sino también en los Princesa de Girona.

Por último, la experta considera que “están preparándola para cuando cumpla los 20 años” y, sobre todo, para cuando acabe la formación militar. “Ahí empezará a coger muchísimo más peso institucional”, sostiene, haciendo referencia a los tres años de formación militar castrense de Leonor. Actualmente, la joven se encuentra en la Academia General Militar del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, su última etapa de formación para el cargo que le espera como futura jefa de las Fuerzas Armadas.