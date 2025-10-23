España

Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

La última modificación legislativa del 29 de julio de 2025 establece que cada progenitor puede acceder a hasta 19 semanas retribuidas por nacimiento o adopción

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Un padre enseña a caminar
Un padre enseña a caminar a su hijo (Montaje Infobae con imágenes de @empleado_informado / TikTok y Canva)

Un peculiar usuario ha consultado al abogado Miguel Benito Barrionuevo, conocido en TikTok como @empleado_informado, sobre el funcionamiento de los permisos de paternidad. Concretamente, el seguidor preguntó si sería posible disfrutar de dos bajas por paternidad si tiene dos hijos con dos mujeres distintas en el mismo año. Con curiosidad por el inusual caso, pero manteniendo la profesionalidad, el letrado ha querido responder sin rodeos: “Escuchamos, pero no juzgamos”.

Barrionuevo explicó en su vídeo: “Un seguidor va a tener un hijo con su mujer en febrero y otro con otra chica en mayo, y nos pregunta si puede tener derecho a dos permisos de paternidad. Como en esta cuenta explicamos el derecho laboral sin juzgar la vida privada de nadie, vamos a contestarle“.

En este sentido, el letrado ha confirmado que, según la ley vigente, es posible solicitar y disfrutar de dos permisos de paternidad en el caso descrito: “Primero: sí, de acuerdo con la ley, tienes derecho a disfrutar dos permisos de paternidad, uno por cada hijo”, declaró.

Ampliación de los permisos: 19 semanas por hijo

Este derecho se enmarca en la última normativa sobre los permisos por nacimiento y cuidado que entró en vigor el 29 de julio de 2025. Según detallaron fuentes ministeriales, madres y padres en España disponen de hasta 19 semanas de permiso tras el nacimiento o adopción, divididas en 17 semanas durante los primeros 12 meses del bebé y 2 semanas adicionales retribuidas para el cuidado del menor, que pueden disfrutarse a partir del primer año y hasta que el niño cumpla 8 años.

“Hace tres meses la ley ha cambiado y te corresponden 19 semanas por hijo”, recordó Barrionuevo en su vídeo. La prestación equivale al 100% de la base reguladora y es abonada directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante la duración del permiso.

Clip en exclusiva de 'Baja de paternidad', disponible en cines desde el 1 de agosto

Esta normativa también establece que las primeras seis semanas del permiso por nacimiento deban disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa, justo después del nacimiento, adopción o acogida. “Serán de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, es decir, 17 para cada uno de ellos”, han señalado portavoces del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para familias monoparentales, la ley contempla hasta 32 semanas por nacimiento y cuidados, incluyendo 28 semanas durante el primer año y 4 semanas retribuidas adicionales hasta que el menor cumpla ocho años.

Contras de pedir dos permisos por paternidad

Aunque el marco legal respalda firmemente el derecho a dos permisos de paternidad en casos de nacimientos múltiples con diferentes madres en el mismo año, Barrionuevo advierte sobre una consecuencia en el ámbito laboral: “Esto sí puede tener un contra, y es que tu empresa se va a enterar en parte de tu situación personal“. De manera inevitable, la empresa recibirá la notificación, vía Seguridad Social, de que el trabajador ha solicitado dos permisos de paternidad en fechas diferentes, lo que podría revelar detalles de su vida privada.

No obstante, el abogado subrayó una garantía importante: “La empresa debe mantener este tema en estricta confidencialidad“. La protección de los datos personales y el respeto a la privacidad continúan siendo una obligación para los empleadores.

La gestión y solicitud de estas prestaciones puede realizarse por vía telemática a través de la plataforma ‘Tu Seguridad Social’, facilitando el acceso y reparto de los periodos de descanso según la elección de cada progenitor.

Temas Relacionados

Permiso de paternidad Instituto Nacional de la Seguridad Social Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones Familias monoparentales ConfidencialidadDerechos laboralesSeguridad SocialEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

La Policía Nacional de España confirma que en ningún momento el caso se ha tratado como una desaparición, ya que pudo ser localizada con relativa facilidad

La joven argentina buscada en

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

Todo ciudadano tiene derecho a que se le recoja una demanda en cualquier dependencia policial del país

“Puedes poner una denuncia en

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Çendrim Kamerak decidió cambiar de vida a sus 26 años después de tres roturas de ligamentos cruzados

El exjugador de la Juventus

10 alimentos ricos en zinc para prevenir los resfriados: refuerzan el sistema inmunitario y favorecen la regeneración de tejidos

Una nutrición saludable puede ser una gran aliada durante la época de frío

10 alimentos ricos en zinc

Una española que lleva viviendo ocho años en Estados Unidos explica lo que todavía no entiende: “Usan abreviaturas para todo”

Rocío aún se sorprende por la forma en la que se comunican en ese país, incluso en contextos profesionales

Una española que lleva viviendo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La joven argentina buscada en

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

Una empresa española participa en la ‘Mayor misión espacial analógica’ con su sistema de comunicación y coordinación

La Audiencia de Madrid eleva la indemnización que tiene que pagar la Mutua a un motorista accidentado a 238.318 euros valorar todas las secuelas

Rechazan el recurso de un ciudadano israelí que solicitó la nacionalidad española como sefardí

ECONOMÍA

Unos padres donan una vivienda

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Juanma Lorente, abogado: “Que tu empresa te ponga un GPS es totalmente legal”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Unión Europea ha declarado nulos casi todos los préstamos que hay en España”

Un motociclista herido en una rotonda de Móstoles logra que la Audiencia Provincial de Madrid condene a Mutua Madrileña a indemnizarle con 238.318,2 euros

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

El exjugador de la Juventus

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club