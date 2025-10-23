Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

Un padre enseña a caminar a su hijo (Montaje Infobae con imágenes de @empleado_informado / TikTok y Canva)

Un peculiar usuario ha consultado al abogado Miguel Benito Barrionuevo, conocido en TikTok como @empleado_informado, sobre el funcionamiento de los permisos de paternidad. Concretamente, el seguidor preguntó si sería posible disfrutar de dos bajas por paternidad si tiene dos hijos con dos mujeres distintas en el mismo año. Con curiosidad por el inusual caso, pero manteniendo la profesionalidad, el letrado ha querido responder sin rodeos: “Escuchamos, pero no juzgamos”.

Barrionuevo explicó en su vídeo: “Un seguidor va a tener un hijo con su mujer en febrero y otro con otra chica en mayo, y nos pregunta si puede tener derecho a dos permisos de paternidad. Como en esta cuenta explicamos el derecho laboral sin juzgar la vida privada de nadie, vamos a contestarle“.

En este sentido, el letrado ha confirmado que, según la ley vigente, es posible solicitar y disfrutar de dos permisos de paternidad en el caso descrito: “Primero: sí, de acuerdo con la ley, tienes derecho a disfrutar dos permisos de paternidad, uno por cada hijo”, declaró.

Ampliación de los permisos: 19 semanas por hijo

Este derecho se enmarca en la última normativa sobre los permisos por nacimiento y cuidado que entró en vigor el 29 de julio de 2025. Según detallaron fuentes ministeriales, madres y padres en España disponen de hasta 19 semanas de permiso tras el nacimiento o adopción, divididas en 17 semanas durante los primeros 12 meses del bebé y 2 semanas adicionales retribuidas para el cuidado del menor, que pueden disfrutarse a partir del primer año y hasta que el niño cumpla 8 años.

“Hace tres meses la ley ha cambiado y te corresponden 19 semanas por hijo”, recordó Barrionuevo en su vídeo. La prestación equivale al 100% de la base reguladora y es abonada directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante la duración del permiso.

Esta normativa también establece que las primeras seis semanas del permiso por nacimiento deban disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa, justo después del nacimiento, adopción o acogida. “Serán de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, es decir, 17 para cada uno de ellos”, han señalado portavoces del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para familias monoparentales, la ley contempla hasta 32 semanas por nacimiento y cuidados, incluyendo 28 semanas durante el primer año y 4 semanas retribuidas adicionales hasta que el menor cumpla ocho años.

Contras de pedir dos permisos por paternidad

Aunque el marco legal respalda firmemente el derecho a dos permisos de paternidad en casos de nacimientos múltiples con diferentes madres en el mismo año, Barrionuevo advierte sobre una consecuencia en el ámbito laboral: “Esto sí puede tener un contra, y es que tu empresa se va a enterar en parte de tu situación personal“. De manera inevitable, la empresa recibirá la notificación, vía Seguridad Social, de que el trabajador ha solicitado dos permisos de paternidad en fechas diferentes, lo que podría revelar detalles de su vida privada.

No obstante, el abogado subrayó una garantía importante: “La empresa debe mantener este tema en estricta confidencialidad“. La protección de los datos personales y el respeto a la privacidad continúan siendo una obligación para los empleadores.

La gestión y solicitud de estas prestaciones puede realizarse por vía telemática a través de la plataforma ‘Tu Seguridad Social’, facilitando el acceso y reparto de los periodos de descanso según la elección de cada progenitor.