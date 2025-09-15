España

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Estas se suman a las 16 ya concedidas por la normativa general

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Detalle de las manos de
Detalle de las manos de una madre con su hija (Freepik)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha reconocido a una madre perteneciente a una familia monoparental diez semanas adicionales de prestación por nacimiento y cuidado de hijo, que se suman a las 16 ya concedidas por la normativa general.

El fallo, contra el que solo cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, corrige la resolución emitida en marzo por el Juzgado de lo Social nº 4 de Pamplona. Dicho juzgado había rechazado la solicitud al considerar que la demandante no acreditó oficialmente la condición de familia monoparental, requisito previsto en la Ley Foral 5/2019.

Sin embargo, el TSJ de Navarra coincide con la recurrente en que esta normativa foral no resulta aplicable al caso, puesto que la prestación reclamada está regulada a nivel estatal en la Ley General de la Seguridad Social.

Nadie discutió la existencia de una familia monoparental

Los magistrados subrayan además que la propia Seguridad Social —como entidad gestora— nunca argumentó la falta de acreditación del título de familia monoparental para denegar la solicitud. “En ningún momento del expediente administrativo se planteó esta cuestión. Incluso en el juicio, la representación letrada de la entidad gestora no lo alegó, limitándose a sostener que no había quedado probado un descanso efectivo durante las diez semanas reclamadas”, recoge la sentencia.

El tribunal añade que, al examinar la resolución inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, puede comprobarse que ninguna de las partes discutió la existencia de una familia monoparental en el proceso.

Asimismo, recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional que abrió la puerta a la ampliación de permisos para familias monoparentales no establecía ningún requisito formal de acreditación. En consecuencia, las exigencias previstas en Navarra para el acceso a determinadas ayudas no pueden restringir un derecho reconocido y regulado por la normativa estatal.

El permiso por nacimiento y cuidado de menor

El permiso por nacimiento y cuidado de menor es actualmente uno de los pilares de la política española de conciliación. Se trata de un derecho individual, remunerado al 100% y no transferible entre progenitores, que unificó en 2021 las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad con el objetivo de equiparar derechos. En julio de 2025 el Gobierno aprobó una reforma que amplió su duración de 16 a 19 semanas para cada progenitor, lo que supuso un avance en materia de igualdad y reparto de responsabilidades.

En el caso de las familias monoparentales, la normativa duplica la cobertura con un total de 32 semanas, de manera que los menores nacidos en este entorno no vean reducidas las oportunidades de cuidado en comparación con los que crecen en familias biparentales. De estas semanas, seis deben disfrutarse de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después del nacimiento, la adopción o el acogimiento, mientras que el resto puede organizarse de manera más flexible dentro del primer año de vida del menor.

Prestación universal por hijo y protección a familias monoparentales: así es la ley de familias anunciada por el Gobierno.

Además, se prevén algunas semanas adicionales de disfrute opcional que pueden emplearse hasta que el hijo o hija cumpla ocho años, lo que otorga margen a los progenitores para adaptar el permiso a las necesidades familiares.

Otro aspecto destacado es que la prestación se abona en su totalidad sobre la base reguladora de la persona beneficiaria, garantizando así la ausencia de perjuicios económicos durante el periodo de cuidado. La reforma aprobada en 2025 también introdujo un régimen transitorio con carácter retroactivo para determinados nacimientos o adopciones producidos a partir del 2 de agosto de 2024, con la posibilidad de que los nuevos periodos de disfrute flexible puedan solicitarse desde 2026.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasNavarraFamiliaCrianzaSubsidios y AyudasTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

El eclipse solar total más largo del siglo: cuándo es y desde dónde se puede ver

Este fenómeno astronómico será el más largo desde que se tienen registros

El eclipse solar total más

Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 15 al 18 de septiembre: un artista internacional y cuatro españoles muy conocidos

El espacio presentado por Pablo Motos busca continuar su éxito de audiencias de la mano de cinco rostros muy conocidos

Quiénes son los invitados de

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cuántos euros me dan por

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 21 días que transformaron

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao