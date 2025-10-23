España

“Hacer garabatos con tu mano no dominante mientras estudias provoca que te concentres más”: esta es la explicación científica

Un experto en ciencia del comportamiento informa sobre memoria y aprendizaje

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una estudiante hace garabatos con
Una estudiante hace garabatos con la "mano torpe" para concentrarse más y mejor (Freepik)

Muchos estudiantes, en diferentes niveles académicos, se preguntan constantemente cuál es la mejor manera de aprender. Este cuestionamiento surge del deseo de optimizar el tiempo de estudio y obtener mejores resultados sin caer en el agotamiento. A menudo buscan métodos que les permitan comprender los temas con mayor facilidad y retener la información por más tiempo. En este proceso, se enfrentan a la necesidad de descubrir no solo qué técnicas son más efectivas, sino también cuáles se adaptan mejor a su propio estilo de aprendizaje.

Algunos recurren a la lectura intensiva, otros prefieren resumir o realizar mapas conceptuales, mientras que ciertos grupos optan por el aprendizaje colaborativo o el uso de herramientas digitales. Sin embargo, no siempre los métodos más populares garantizan los mejores resultados. La clave está en encontrar un equilibrio. Aprender no se trata únicamente de memorizar, sino de establecer conexiones reales entre los conceptos.

Un experto en ciencias del comportamiento explica por TikTok (@cienciascomportamiento), que una de las formas más insospechadas de retener las ideas está relacionada con los movimientos instintivos que forman parte de la expresividad cotidiana de las personas. Según él, hacer garabatos con tu mano no dominante propicia que tengas mayor concentración y memoria mientras estudias. Explica que, este comportamiento, está fuertemente sustentado por una base científica.

Podemos ver muchísimos estereotipos en nuestra vida cotidiana de que las matemáticas son difíciles, que son para genios, y, entonces, eso es algo que nos creemos como estudiantes y vamos creciendo con eso

Los beneficios de garabatear

Cuando comienzas a escribir o dibujar con la mano contraria a la que normalmente utilizas, estás haciendo mucho más que un simple cambio de hábito: estás activando el hemisferio opuesto de tu cerebro. Este pequeño desafío obliga a que ambos hemisferios trabajen juntos de manera coordinada, lo que fomenta la creación de nuevas conexiones neuronales. Estas conexiones no solo fortalecen la comunicación interna del cerebro, sino que también aumentan tu capacidad de atención y concentración. Al forzar a tu mente a adaptarse a una actividad poco familiar, el cerebro “se despierta” y se vuelve más receptivo a la información que estás aprendiendo, consolidándola de manera más eficiente.

Persona concentrada en su mesa
Persona concentrada en su mesa mientras todo está en silencio, ideal para ilustrar el uso nocturno de las bibliotecas.

Además, esta idea no es solo teórica. La psicóloga J. Andrade, en su estudio What Does Doodling Do?, demostró que las personas que escuchaban o leían información mientras garabateaban recordaban mucho más que quienes no lo hacían. Esto sucede porque los garabatos permiten que la mente mantenga un nivel adecuado de alerta sin saturarse de información. Mientras tus manos se mueven dibujando o escribiendo, tu cerebro encuentra un equilibrio entre recibir información y procesarla, evitando que la atención se disperse o que la memoria se debilite. En otras palabras, garabatear ayuda a tu cerebro a enfocarse mejor y a retener lo aprendido de manera más duradera.

Por esta razón, indica el experto, practicar con la “mano torpe” puede traer beneficios sorprendentes. Más allá de mejorar la memoria y la concentración, también estimula la creatividad y la flexibilidad mental. Incluso puede ser una manera divertida de romper la rutina de estudio y hacer que aprender sea menos monótono. Integrar este tipo de ejercicios en tus hábitos diarios no requiere mucho tiempo, pero sus efectos pueden ser notables.

Temas Relacionados

EstudianteMétodos de estudioCogniciónDibujoEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga, explica cómo tener un matrimonio sano y duradero: “Debéis ser equipo, no rivales”

Con el paso del tiempo, es común entrar en una monotonía que puede resultar positiva en parte, pero también resentir el vínculo si no existen espacios para fortalecer la relación

Silvia Severino, psicóloga, explica cómo

Juana Rivas y su hijo mayor de edad tendrán que declarar como testigos en Italia por los presuntos malos tratos de la expareja

El juzgado italiano decidió no designar a un tutor especial para la representación del menor

Juana Rivas y su hijo

Un pequeño implante devuelve el 80% de la visión a personas con degeneración macular asociada a la edad

La DMLA constituye la principal causa de discapacidad visual en personas mayores de 50 años

Un pequeño implante devuelve el

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Las donaciones tienen ciertas ventajas respecto a las herencias, pero una letra pequeña que puede deparar grandes disgustos

Unos padres donan una vivienda

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

La Policía Nacional de España confirma que en ningún momento el caso se ha tratado como una desaparición, ya que pudo ser localizada con relativa facilidad

La joven argentina buscada en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La joven argentina buscada en

La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

“Puedes poner una denuncia en cualquier comisaría o cuartel sin importar dónde ocurrieron los hechos”: una abogada explica el proceso

Una empresa española participa en la ‘Mayor misión espacial analógica’ con su sistema de comunicación y coordinación

La Audiencia de Madrid eleva la indemnización que tiene que pagar la Mutua a un motorista accidentado a 238.318 euros valorar todas las secuelas

Rechazan el recurso de un ciudadano israelí que solicitó la nacionalidad española como sefardí

ECONOMÍA

Unos padres donan una vivienda

Unos padres donan una vivienda a sus hijos para tener ventajas fiscales, pero cometen un error: uno de los hermanos debe pagar 50.000 euros al otro

Un abogado explica si puedes pedir dos bajas por paternidad si tienes dos hijos con dos mujeres distintas en un mismo año: “Escuchamos pero no juzgamos”

Juanma Lorente, abogado: “Que tu empresa te ponga un GPS es totalmente legal”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Unión Europea ha declarado nulos casi todos los préstamos que hay en España”

Un motociclista herido en una rotonda de Móstoles logra que la Audiencia Provincial de Madrid condene a Mutua Madrileña a indemnizarle con 238.318,2 euros

DEPORTES

El exjugador de la Juventus

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club