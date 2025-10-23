El pastel 5-4-3-2-1, una receta rápida y sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

La leche condensada es uno de los ingredientes del pastel.

Un postre sencillo, esponjoso y que se aprende de memoria: ese es el secreto del éxito del pastel 5-4-3-2-1. Esta receta minimalista conquista por su facilidad, ofreciendo un resultado aromático y tierno que reconforta desde el primer bocado. Con sus ingredientes en cuenta regresiva, se aprende y se transmite como una canción infantil.

Ideado en la tradición de los postres rápidos del día a día, el pastel 5-4-3-2-1 recuerda las recetas populares donde cada cifra indica cuánto poner de cada ingrediente, de ahí su nombre. Este postre responde a la lógica de los pasteles sencillos y familiares, basados en sumar y mezclar para conseguir en poco tiempo un resultado esponjoso y casero. La clave está en respetar el orden y las cantidades. Entre sus logros, destaca la miga tierna, el dulzor discreto y una corteza ligeramente caramelizada, gracias al uso de la leche condensada azucarada, uno de los principales ingredientes.

El proceso es directo: basta con mezclar los ingredientes secos, incorporar los líquidos y batir lo justo para obtener una masa suave, algo densa pero flexible. El horneado, a temperatura moderada, garantiza una cocción uniforme, permitiendo que el azúcar y la leche condensada desarrollen su característico aroma.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 15 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Enfriado y desmolde: 20 minutos.

Tiempo total aproximado: 1 hora 15 minutos.

Ingredientes

500 gramos de harina.

400 gramos de azúcar.

300 gramos de leche condensada azucarada.

200 mililitros de aceite de girasol.

10 gramos de levadura química (polvo de hornear).

Cómo hacer pastel 5-4-3-2-1, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C (356 °F).

En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la levadura química con una cuchara de madera. Añade la leche condensada azucarada y el aceite de girasol. Remueve la mezcla hasta conseguir una masa lisa y sin grumos. Consejo importante: no batas en exceso, solo hasta integrar.

A continuación, vierte la masa en un molde de silicona o, si prefieres una corteza más dorada, en uno engrasado. Lleva al horno durante aproximadamente 40 minutos. Verifica la cocción introduciendo la punta de un cuchillo: debe salir limpia. Deja enfriar unos 20 minutos antes de desmoldar. Sugerencia: el aroma a leche condensada ligeramente caramelizado indica que está listo.

Sirve aún tibio, solo o con acompañamientos al gusto. En cuanto a las posibles variantes, puedes agregar una cucharada de yogur para más esponjosidad, pepitas de chocolate, ralladura de limón o una pizca de canela para personalizarlo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 395 kcal.

Grasas totales: 12 gramos.

Carbohidratos: 64 gramos.

Azúcares: 35 gramos.

Proteínas: 6 gramos.

Fibra: 1,5 gramos.

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardado en un recipiente hermético y en un sitio fresco, el pastel 5-4-3-2-1 se conserva hasta cuatro días a temperatura ambiente o una semana en el frigorífico. También puede congelarse en porciones durante un mes.