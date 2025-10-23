El horario de invierno aumenta la productividad y el del verano el consumo pero ¿cuál es mejor para los trabajadores?: “Propicia que recibamos más luz”

Los estudios sobre los efectos del horario de invierno y de verano revelan que elegir uno requeriría renunciar a ciertos beneficios en favor de otros. (Canva)

Este domingo, 26 de octubre, España volverá a atrasar sus relojes, y con ello ha vuelto a resurgir el debate sobre si debemos seguir cambiando la hora dos veces al año. Sobre todo, después de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien señaló hace unos días que, en la práctica, “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Sánchez recordó que la ciencia advierte que al cambiar la hora estamos trastocando “los ritmos biológicos dos veces al año”, y anunció que desde el Ejecutivo defenderán en el Consejo Europeo la implementación de un horario fijo para 2026.

Pero, si se deja uno de los dos horarios, ¿cuál es mejor? Los estudios sobre los efectos de los distintos horarios revelan que elegir uno requeriría renunciar a ciertos beneficios en favor de otros, sobre todo para la productividad empresarial y el bienestar de los trabajadores.

Cómo impacta el cambio de hora en las empresas y salud del sueño

Hay estudios que confirman que el horario de verano, con más luz por la tarde, es más beneficioso para las empresas orientadas al consumo, como el comercio, la hostelería o el turismo. Investigaciones del JPMorgan Chase Institute de 2016 muestran que el comienzo del horario de verano aumenta el gasto con tarjeta en ciudades hasta un 0,9%, mientras que la luz prolongada por la tarde contribuye a reducir delitos como robos, según el análisis Al amparo de la oscuridad: cómo influye la luz ambiental en la actividad delictiva de Jennifer L. Doleac y Nicholas J. Sanders.

Por el contrario, el horario de invierno, con más luz por la mañana, favorece a empresas que dependen del rendimiento interno de sus trabajadores, como oficinas o industrias. Estudios recientes de la Universidad de Stanford (2025) y la de Oregón (2024-2025) apuntan que la exposición a la luz matutina ayuda a sincronizar los ritmos circadianos, mejora la concentración y reduce riesgos cardiovasculares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio horario. (X/@sanchezcastejon)

Desde la Sociedad Española del Sueño recalcan que, según un análisis de la Universidad de Murcia, “el horario de invierno en España es el que permite una mayor sincronía entre la salida del sol y el inicio de la jornada laboral y escolar”, y también “el que conlleva una mayor exposición a la luz solar durante la franja horaria laboral y escolar”. Además, la Sociedad también afirma que “el horario de invierno facilita tener más horas de sueño y un despertar más natural que coincide con el amanecer”, pero alertan de que “el cambio horario, aunque solo sea una hora, altera el tiempo de exposición al sol durante el día y desequilibra al reloj interno, que tarda varios días en reajustarse”.

“El bienestar de los trabajadores debe pesar tanto como la economía”

“Es el horario de invierno es el que mejor se ajusta al ritmo natural del cuerpo, y el que propicia a que amanezcamos antes y recibamos más luz por la mañana”, reitera a Infobae España Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo del sindicato USO, que insiste en que estos factores deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas en cuanto al cambio de hora.

Pero, aunque existan estudios donde se analice la productividad y el beneficio económico, rara vez se coloca a los trabajadores en el centro del debate. Así lo subraya García, explicando que “aunque tampoco hay un estudio concreto que hable de las consecuencias, el tiempo sí produce desajustes, alteraciones en el sueño, cambios en el estado de ánimo o peor rendimiento físico”. “Y todo eso influye en que haya más riesgo laboral de tener un accidente, tanto de camino como en el propio trabajo”, señala la responsable sindical.

Para el sindicato USO, este debate representa una oportunidad para replantear los ritmos de trabajo y la conciliación. “Más allá de hacer propuestas, y de que haya sociedades y entes universitarios que haga estudios, se debería hacer una propuesta de estudio que añada factores que no se fundamenten solo desde el punto de vista economicista”, apunta García. Además, declara que el bienestar y la salud de los trabajadores debe tener un peso equivalente al económico en cualquier decisión de política horaria.

El cambio horario, aunque solo sea una hora, altera el tiempo de exposición al sol durante el día y desequilibra al reloj interno, que tarda varios días en reajustarse. (Freepik)

García subraya además la relación entre el descanso y la productividad a largo plazo. “Muchas veces se olvida la variable del bienestar del trabajador, pero está totalmente demostrado que un buen clima de trabajo, donde el empleado puede hacer menos horas efectivas de trabajo y tiene tiempo para conciliar, hace que aumente la productividad”, asegura.

Para el sindicato, adoptar un horario más alineado con los ritmos biológicos de la persona no solo reduce riesgos de accidentes y problemas cardiovasculares, sino que también mejora la sostenibilidad y la eficiencia laboral de las empresas a medio y largo plazo. Por último, la experta insiste en que los horarios deberían pensarse también según la geografía española, pues las necesidades de luz solar varían entre Galicia y Baleares, por ejemplo.