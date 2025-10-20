España

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

El presidente del Gobierno ha afirmado que “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud” por lo que pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio horario. (X/@sanchezcastejon)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España propondrá este lunes a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa dado que “ya no tiene sentido”. En un video que ha publicado a través de su cuenta de X, Sánchez ha afirmado que “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”. Por eso, dice, propondrá acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente.

“Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año”, explica en el video el presidente del Ejecutivo, que ha recordado que se trata de un “debate que viene de lejos”. El Parlamento Europeo votó hace seis años su fin y, bajo esta premisa, Sánchez pedirá en el Consejo Europeo que lo haga efectivo de cara al próximo año. No obstante, no ha aclarado cuál sería el horario que quedaría instaurado finalmente a partir de 2026.

El último cambio al horario de invierno

En la Unión Europea se cambia la hora dos veces al año, a finales marzo y de octubre. En el caso de España, Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla los cambios estacionales desde ese año hasta 2026. En el caso de 2025, será el último domingo de octubre cuando se modificará nuestro calendario, es decir, el de esta semana. En la madrugada entre el 25 y 26 de octubre a las 03.00 horas se atrasarán los relojes a las 02.00 horas en la Península (en las Islas Canarias, por su parte, a las 02.00 horas serán las 01.00 horas), por lo que ese día tendrá una duración oficial de 25 horas en lugar de 24. Si la petición de Sánchez ante la Comisión Europea prospera, este podría ser el último cambio al horario de invierno

Una pantalla móvil muestra el
Una pantalla móvil muestra el cambio de hora. (Eduardo Parra / Europa Press)

Una decisión polémica

En 1981 se estableció que todos los países pertenecientes a la Unión Europea seguirían la obligatoriedad de esta norma. Sin embargo, hoy en día existe un debate abierto sobre la conveniencia de mantener el cambio de horario europeo. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se han pronunciado con anterioridad a favor de eliminar los cambios de hora, decisión aún no definitiva debido a la falta de consenso.

Algunos países defienden su mantenimiento por razones de organización social o ahorro enérgico, mientras que otros están en contra, catalogando dicho cambio como “anticuado”. Algunos motivos serían su innecesaridad por la digitalización de la sociedad o los efectos negativos que pueden causar en la salud de la población que se somete a una alteración de los horarios del sueño.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaUnión EuropeaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dua Lipa y Callum Turner estaban leyendo el mismo libro cuando se conocieron: es un bestseller reconocido con el premio Pulitzer

‘Trust’ del escritor argentino-estadounidense Hernán Díaz fue la novela sobre la que se inició este extraordinario vínculo

Dua Lipa y Callum Turner

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 20 de octubre

Además del valor promedio de las gasolinas en España, aquí están los precios más baratos

El precio más bajo de

El empresario José Elías, sobre el precio de la vivienda y los hoteles en Madrid: “Están pasando cosas muy raras, a mí me empieza a dar miedo”

El millonario cuestiona la sostenibilidad del mercado inmobiliario de la capital y se plantea: “¿Qué sueldo tiene que tener alguien aquí para vivir?”

El empresario José Elías, sobre

Sin reembolso del ‘cashless’, sin comida de fuera y sin salir del recinto: Consumo expedienta a una gran promotora de festivales por prácticas abusivas

La empresa enfrenta multas de hasta un millón de euros por sus infracciones

Sin reembolso del ‘cashless’, sin

‘La Promesa’, avance semanal del 20 al 24 de octubre: secretos, sacrificios y revelaciones en el Palacio de Luján

La ficción diaria de TVE continúa con una tanda de episodios marcada por los conflictos familiares, los amores imposibles y las mentiras que amenazan con salir a la luz

‘La Promesa’, avance semanal del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

El ‘banco malo’ no encuentra de momento informáticos para mantener la base de datos que le ayuda a luchar contra el blanqueo y el terrorismo

El mercado de la cocaína en España: los narcos millonarios del siglo XXI y la entrada con avionetas, submarinos y túneles secretos

Feijóo tropieza con su propio partido: las crisis internas desdibujan la imagen de “solvencia” con la que aspiraba a consolidar su fortaleza electoral

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 20 de octubre

El empresario José Elías, sobre el precio de la vivienda y los hoteles en Madrid: “Están pasando cosas muy raras, a mí me empieza a dar miedo”

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de octubre

Los españoles trabajan hasta cinco años más que los franceses y cobran 300 euros menos, pero no necesitan cotizar tanto tiempo para recibir la pensión completa

El dilema de las pymes españolas: aumentan sus ventas, pero reducen sus beneficios brutos hasta un 15%

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí