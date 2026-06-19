Carlos Baute reaparece desde el hospital tras sufrir un accidente en Tenerife antes de comenzar su gira: “Esto no me va a detener”

Carlos Baute en una imagen de redes sociales.

Carlos Baute ha vivido un inesperado contratiempo justo cuando estaba a punto de dar el pistoletazo de salida a su nueva gira de conciertos. El artista venezolano ha tenido que ser atendido de urgencia en un hospital después de sufrir una caída mientras practicaba surf, un accidente que le provocó una fractura en la muñeca derecha y que obligó a inmovilizarle el brazo.

Lejos de ocultar lo sucedido, el propio cantante decidió compartir la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales. En las imágenes publicadas se le puede ver desde el centro sanitario, con una vía colocada en el brazo y una escayola, aunque manteniendo una actitud serena y una sonrisa que ha tranquilizado a sus fans.

PUBLICIDAD

“La vida muchas veces te pone a prueba y, a los 52 años, algunas cosas cuestan un poco más. Pero también he aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa”, escribió junto a las fotografías, demostrando que no piensa dejarse vencer por este revés.

Baute explicó que el accidente ocurrió mientras disfrutaba de una jornada de surf en Tenerife. La caída acabó con una fractura de muñeca en el peor momento posible, apenas unas horas antes del inicio de su esperada gira de verano. Sin embargo, el intérprete de Colgando en tus manos no tardó en despejar cualquier duda sobre una posible cancelación.

PUBLICIDAD

Carlos Baute en una imagen de redes sociales.

“Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos. Y les diré algo: esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo”, aseguró con optimismo.

El mensaje ha sido recibido con alivio por parte de sus seguidores, muchos de los cuales temían que la lesión obligara al artista a suspender sus primeras actuaciones. En lugar de eso, Carlos Baute ha confirmado que cumplirá con su agenda y que el público podrá verle sobre el escenario, aunque lo haga con el brazo inmovilizado y siguiendo las recomendaciones médicas.

PUBLICIDAD

Un accidente por el que no va a cambiar su agenda de conciertos

El cantante también quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a los profesionales sanitarios que le atendieron tras el accidente. “Quiero agradecer de corazón a todas esas personas maravillosas que me ayudaron: médicos, enfermeros y todo el equipo. Fueron mágicos conmigo y me hicieron sentir acompañado en todo momento”, expresó en su publicación.

(@carlos_baute)

Fiel al tono positivo que suele transmitir en sus apariciones públicas, concluyó con una reflexión sobre la importancia de afrontar las dificultades con buena actitud. “La vida es una sola. Busquemos sonreír, incluso en esos momentos en los que algo duele. Porque siempre habrá una razón para seguir adelante, agradecer y disfrutar cada instante”, escribió antes de despedirse con un esperanzador “¡Nos vemos mañana!”.

PUBLICIDAD

Además del mensaje publicado en su perfil, Baute compartió un breve vídeo en sus historias de Instagram en el que aparece con un cabestrillo confirmando que la fractura no cambiará sus planes inmediatos. “Una fractura, pero no pasa nada. Mañana estaremos en Tenerife”, insistió, dejando claro que su prioridad sigue siendo encontrarse con el público.