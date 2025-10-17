Trump afirma que España debería recibir “una reprimenda” por no cumplir con el gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que España debería recibir “una reprimenda” por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5 % como miembro de la OTAN, pero reconoce que es un asunto que corresponde a la Alianza y a España resolver, según infoma la agencia EFE.

Últimas Noticias

