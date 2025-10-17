España

Trump afirma que España debería recibir “una reprimenda” por no cumplir con el gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN

El presidente de Estados Unidos cree que la inversión en defensa es un asunto que corresponde a la Alianza y a España resolver de manera conjunta

Por Carolina Viciano

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro con Zelenski el 17 de octubre en la Casa Blanca. / REUTERS. Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que España debería recibir “una reprimenda” por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5 % como miembro de la OTAN, pero reconoce que es un asunto que corresponde a la Alianza y a España resolver, según infoma la agencia EFE.

