El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Fotos de Kameraj en TikTok. (@cendrimkameraj)

Çendrim Kameraj llegó a la Juventus en 2017 lleno de esperanza, con 18 años y ganas de destacar y triunfar en un equipo consolidado. En 2025, 8 años después de su llegada a Turín, la situación ha cambiado radicalmente, ya que ha tenido que pasar por momentos difíciles y aceptar su nueva realidad, que no le ha permitido jugar en los mejores campos del mundo.

El exjugador de la Juventus se vio en la obligación de retirarse tras una serie de contratiempos y tres roturas de ligamentos cruzados que afectaron su carrera y le han llevado a terminar trabajando en el sector de la construcción.

En una entrevista reciente con 20min.ch, el futbolista suizo habló sobre su dura lucha con las lesiones y todas las repercusiones mentales que sufrió por ello. En su etapa en la Juventus entrenó con jugadores de talla mundial como Cristiano Ronaldo o Gonzalo Higuaín, pero no pudo perseguir su sueño. No podía ni ver los partidos por televisión, por lo que a los 26 años tuvo que partir de cero, encontrando un nuevo equilibrio en su vida gracias al amor de su familia.

La primera rotura

Con 18 años recién cumplidos consiguió un contrato con los Bianconeri y entrenó en varias ocasiones con el primer equipo que estaba repleto de grandes estrellas, como el propio Ronaldo, tal y como se puede ver en su perfil de Instagram con múltiples fotos en el campo de entrenamiento. Permaneció en el equipo de Turín hasta 2019, cuando llegó su primera rotura del ligamento cruzado.

Esta lesión frenó su progreso, dejándolo de baja unos seis meses, lo que resultó fatal para su permanencia en la Juventus. “Me dije a mí mismo que volvería más fuerte. Lo había hecho todo por el fútbol”, comentaba el suizo. Sin embargo, ya no tenía hueco en Italia, por lo que decidió volver a su país natal, primero a Lugano y después a Zúrich cedido. Para más tragedia, el último día de su prueba, se rompió de nuevo el ligamento cruzado, sumiéndolo en la desesperación. “Fue muy difícil mentalmente para mí. Estaba en la cima, entrenando con los mejores, y luego me encontré de nuevo en el fondo”, aclaraba en su reciente entrevista.

Durante ese periodo, Kameraj trabajó duro, y en 2022 consiguió regresar a los terrenos de juego tras haber cambiado de equipo para disputar la liga de Kosovo. Sin embargo, en su vuelta a Suiza con el Zug94, apenas minutos después de su debut volvió a ocurrir lo impensable: se rompió el ligamento cruzado por tercera vez, tras una extraña premonición, ya que el día anterior había soñado que se rompería el cruzado de nuevo.

Nueva vida

Tras su última lesión, Kameraj se apartó de los campos y decidió cambiar de vida para buscar la felicidad. Se viralizó en redes sociales tras publicar una foto junto a Cristiano Ronaldo seguida de una con el uniforme de la obra, para demostrar lo rápido que puede cambiar la vida. Hoy en día trabaja como consultor de recursos humanos en la constructora ICM Bau AG y su foto con el casco se produjo cuando su jefe les hizo pasar un día en la obra para entender lo duro que puede llegar a ser.

Juventus, listo para visitar al Real Madrid

“Con el tiempo encontré la paz, comprendí que la vida no termina cuando termina tu carrera deportiva”, comentó en su entrevista con el periodista Gianluca Di Marzio. Su ilusión era volver al fútbol, pero en otra faceta, y ahora entrena al FC Ebikon, un pequeño equipo suizo que le ha permitido dar forma a su sueño y continuar su trayectoria deportiva. “Incluso fuera del fútbol, solo quiero construir una buena vida y ser feliz”, concluyó.