España

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Çendrim Kamerak decidió cambiar de vida a sus 26 años después de tres roturas de ligamentos cruzados

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Fotos de Kameraj en TikTok.
Fotos de Kameraj en TikTok. (@cendrimkameraj)

Çendrim Kameraj llegó a la Juventus en 2017 lleno de esperanza, con 18 años y ganas de destacar y triunfar en un equipo consolidado. En 2025, 8 años después de su llegada a Turín, la situación ha cambiado radicalmente, ya que ha tenido que pasar por momentos difíciles y aceptar su nueva realidad, que no le ha permitido jugar en los mejores campos del mundo.

El exjugador de la Juventus se vio en la obligación de retirarse tras una serie de contratiempos y tres roturas de ligamentos cruzados que afectaron su carrera y le han llevado a terminar trabajando en el sector de la construcción.

En una entrevista reciente con 20min.ch, el futbolista suizo habló sobre su dura lucha con las lesiones y todas las repercusiones mentales que sufrió por ello. En su etapa en la Juventus entrenó con jugadores de talla mundial como Cristiano Ronaldo o Gonzalo Higuaín, pero no pudo perseguir su sueño. No podía ni ver los partidos por televisión, por lo que a los 26 años tuvo que partir de cero, encontrando un nuevo equilibrio en su vida gracias al amor de su familia.

La primera rotura

Con 18 años recién cumplidos consiguió un contrato con los Bianconeri y entrenó en varias ocasiones con el primer equipo que estaba repleto de grandes estrellas, como el propio Ronaldo, tal y como se puede ver en su perfil de Instagram con múltiples fotos en el campo de entrenamiento. Permaneció en el equipo de Turín hasta 2019, cuando llegó su primera rotura del ligamento cruzado.

Esta lesión frenó su progreso, dejándolo de baja unos seis meses, lo que resultó fatal para su permanencia en la Juventus. “Me dije a mí mismo que volvería más fuerte. Lo había hecho todo por el fútbol”, comentaba el suizo. Sin embargo, ya no tenía hueco en Italia, por lo que decidió volver a su país natal, primero a Lugano y después a Zúrich cedido. Para más tragedia, el último día de su prueba, se rompió de nuevo el ligamento cruzado, sumiéndolo en la desesperación. “Fue muy difícil mentalmente para mí. Estaba en la cima, entrenando con los mejores, y luego me encontré de nuevo en el fondo”, aclaraba en su reciente entrevista.

Durante ese periodo, Kameraj trabajó duro, y en 2022 consiguió regresar a los terrenos de juego tras haber cambiado de equipo para disputar la liga de Kosovo. Sin embargo, en su vuelta a Suiza con el Zug94, apenas minutos después de su debut volvió a ocurrir lo impensable: se rompió el ligamento cruzado por tercera vez, tras una extraña premonición, ya que el día anterior había soñado que se rompería el cruzado de nuevo.

Nueva vida

Tras su última lesión, Kameraj se apartó de los campos y decidió cambiar de vida para buscar la felicidad. Se viralizó en redes sociales tras publicar una foto junto a Cristiano Ronaldo seguida de una con el uniforme de la obra, para demostrar lo rápido que puede cambiar la vida. Hoy en día trabaja como consultor de recursos humanos en la constructora ICM Bau AG y su foto con el casco se produjo cuando su jefe les hizo pasar un día en la obra para entender lo duro que puede llegar a ser.

Juventus, listo para visitar al Real Madrid

“Con el tiempo encontré la paz, comprendí que la vida no termina cuando termina tu carrera deportiva”, comentó en su entrevista con el periodista Gianluca Di Marzio. Su ilusión era volver al fútbol, pero en otra faceta, y ahora entrena al FC Ebikon, un pequeño equipo suizo que le ha permitido dar forma a su sueño y continuar su trayectoria deportiva. “Incluso fuera del fútbol, solo quiero construir una buena vida y ser feliz”, concluyó.

Temas Relacionados

FútbolÇendrim KamerajCristiano RonaldoJuventusLesiones DeportivasRedes SocialesObraEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carl Jung, pionero de la psicología profunda: “La soledad no nace por no tener a nadie alrededor, sino por no poder comunicar las cosas importantes”

El genio de la psicología confiesa en su autobiografía la gran soledad que sintió a lo largo de su vida. De este sentimiento aprendió una gran lección

Carl Jung, pionero de la

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

La tenista estadounidense ha demostrado ser una luchadora en todas las causas que emprende

Serena Williams: la mayor leyenda

Una doctora explica qué ocurre en tu sueño si bebes alcohol: “Altera los ciclos naturales del descanso”

Es un potente depresor del sistema nervioso central y tiene serias consecuencias en el descanso

Una doctora explica qué ocurre

Ni caminar ni correr: la actividad más recomendada por Harvard para mantener fuertes y saludables a las personas mayores de 55 años

Este ejercicio físico integra equilibrio, postura, respiración y coordinación en cada sesión

Ni caminar ni correr: la

Gloria Camila, en shock al verse en el espejo tras 46 días en ‘Supervivientes All Stars’: “No me veo fea o es que me quiero mucho”

La hija de José Ortega Cano ha puesto fin a su paso por Honduras, donde se enfrentó a las duras condiciones que caracterizan al ‘reality’ de Telecinco

Gloria Camila, en shock al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa española participa en

Una empresa española participa en la ‘Mayor misión espacial analógica’ con su sistema de comunicación y coordinación

La Audiencia de Madrid eleva la indemnización que tiene que pagar la Mutua a un motorista accidentado a 238.318 euros valorar todas las secuelas

Rechazan el recurso de un ciudadano israelí que solicitó la nacionalidad española como sefardí

Nace un nuevo proyecto llamado a liderar el sector espacial europeo: Airbus, Thales y Leonardo anuncian su alianza

Un camión queda atrapado en el centro de Valladolid después de que su GPS le diese mal las indicaciones: esta es la multa a la que se enfrenta

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Que tu

Juanma Lorente, abogado: “Que tu empresa te ponga un GPS es totalmente legal”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Unión Europea ha declarado nulos casi todos los préstamos que hay en España”

Un motociclista herido en una rotonda de Móstoles logra que la Audiencia Provincial de Madrid condene a Mutua Madrileña a indemnizarle con 238.318,2 euros

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 23 de octubre

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

DEPORTES

Serena Williams: la mayor leyenda

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78