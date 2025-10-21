La Liga anuncia la cancelación del Villareal-Barça en Miami

En plena noche de Champions League, LaLiga ha anunciado que el encuentro entre Villarreal y Barcelona, previsto para celebrarse en Miami el próximo diciembre, no tendrá lugar en Estados Unidos. La competición, presidida por Javier Tebas, ha explicado a través de un comunicado que la promotora responsable del Partido Oficial de LaLiga en Miami ha decidido cancelareste evento por “la incertidumbre que se ha presentado en España en las últimas semanas”.

