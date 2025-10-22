Las mejores academias de oposiciones en Madrid para 2025-2026

El número de empleados públicos representa en España cerca del 17% del total de la población ocupada.

Que España es un país de opositores no es ninguna novedad. Tanto es así que el número de funcionarios de carrera que trabajan con una plaza fija superó este mismo año la barrera de 1,6 millones después de más de una década por debajo de esta cifra. En total, el número de empleados públicos representa en España cerca del 17% de la población ocupada del país, según recoge el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Lejos de preverse un posible retroceso a corto o medio plazo, la tendencia muestra cómo esta opción crece y crece sin parar entre las nuevas generaciones. Los datos lo evidencian: más de la mitad de los españoles con edades comprendidas entre los 18 y los 55 años han accedido a un empleo público, lo han intentado o se plantean hacerlo en breve, según diferentes estudios.

Y es que en medio de un contexto marcado por la incertidumbre y unas condiciones a menudo precarias, el modelo de las oposiciones se convierte en la vía hacia la estabilidad y la proyección profesional a largo plazo. Bastaría con echar un vistazo a la retribución para encontrar un motivo de peso: de media, el salario de los funcionarios que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social alcanzó en 2024 los 2.856 euros, 600 euros por encima al de la media de cotizantes.

El valioso papel de las academias de opositores

Ante esta situación de alta demanda, y, por tanto, con tanta competencia para lograr una plaza, la preparación juega un papel determinante, algo que no es ni mucho menos sencillo.

Por ello, las academias son cada vez más importantes en el proceso, ya que aportan organización, materiales actualizados y seguimiento personalizado, elementos que son clave para la correcta asimilación del temario y la práctica de exámenes.

Los mejores centros de oposiciones en Madrid

Así, decantarse por la academia correcta resulta fundamental, ya que la calidad del profesorado, la tasa de aprobados y el enfoque metodológico influyen directamente en los resultados. A continuación te ofrecemos un listado de las 10 mejores academias para prepararse una oposición online en España o que cuenten con sede en Madrid.

1. Supera

Supera oposiciones es una academia que ha adquirido notoriedad en los últimos años debido a su elevado porcentaje de aprobados en convocatorias como Seguridad Social, Controlador Aéreo, Hacienda o Gestión Civil del Estado. La institución se posiciona como un Centro de Alto Rendimiento gracias a un enfoque innovador en la preparación de oposiciones, alineado con la filosofía del grupo thePower, reconocido por su liderazgo en educación disruptiva. Todo su profesorado está integrado por funcionarios en activo que obtuvieron su plaza situándose en los primeros puestos.

La academia ha incorporado el coaching específico para oposiciones, que incluye sesiones de planificación, técnicas de estudio y gestión emocional ajustadas a cada etapa. Supera también dirige su atención al bienestar y la salud mental de los aspirantes durante la preparación.

Pros : Clases online en directo y grabadas, atención personalizada con horario ultraflexible y grupos de WhatsApp, plataforma exclusiva tipo test.

Contras : Grupos reducidos pueden limitar disponibilidad.

2. Patrio

Patrio se especializa en oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como Tropa y Marinería, Guardia Civil y Policía Nacional. Ofrece recursos orientados a pruebas físicas, entrevistas y teoría. El equipo de preparación está formado por capitanes del Ejército, policías, guardias civiles, sargentos y entrenadores personales, quienes acompañan al opositor en cada etapa del proceso. Desde el inicio, cada alumno cuenta con un coach que diseña un plan individualizado y brinda apoyo continuo hasta la consecución de la plaza.

La formación cubre todas las pruebas exigidas, incluyendo psicotécnicos, ejercicios físicos y test de personalidad. Además, la app de Patrio permite organizar entrenamientos diarios y hacer un seguimiento personalizado del progreso en tiempo real.

Pros : Preparadores con experiencia en cuerpos de seguridad y ejército, planes y entrenamientos personalizados y app propia que permite seguimiento y organización diaria.

Contras : Oferta limitada a oposiciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. ADAMS Formación

ADAMS Formación cuenta con una larga trayectoria en la preparación de oposiciones en España. Ofrece materiales propios, cursos presenciales y online y simulacros de examen adaptados a la convocatoria. La metodología combina clases magistrales, recursos multimedia y tutorías personalizadas. Su plataforma permite el seguimiento del alumno y la actualización constante de contenidos.

Además, dispone de orientadores que asesoran sobre la planificación del estudio. La oferta cubre una amplia variedad de oposiciones a nivel estatal, autonómico y local. ADAMS es reconocida por la experiencia de sus docentes y la transparencia en los resultados obtenidos por sus alumnos.

Pros : Amplia variedad de cursos y modalidades y materiales propios y actualizados.

Contras : Precios elevados y grupos numerosos en algunas aulas.

4. Centro de Estudios Financieros (CEF)

El Centro de Estudios Financieros (CEF) cuenta con más de 45 años de experiencia en la preparación de oposiciones para la Administración Pública en España. Ofrece formación presencial y online en áreas como administración, justicia, economía y fiscalidad, con temarios propios y actualización constante.

Su metodología incorpora simulacros de examen, asesoramiento personalizado y tutores que son funcionarios en activo. Dispone de sedes en ciudades clave y un sistema de seguimiento del alumno a lo largo de todo el proceso formativo.

Pros : Alta tasa de éxito, preparadores expertos y contenidos actualizados.

Contras : Precio elevado en comparación con otras academias y grupos numerosos en algunas especialidades.

5. Academia Claustro

Academia Claustro está especializada en la preparación de oposiciones docentes, administrativos y cuerpos de seguridad. Ofrece tanto clases presenciales como online y destaca por la atención individualizada de sus tutores expertos. Su método incluye grupos reducidos, programación personalizada y simulacros de examen frecuentes.

También imparte cursos intensivos de idiomas enfocados a certificados oficiales. Su enfoque principal es la adaptación a normativas y convocatorias regionales.

Pros : Atención personalizada y grupos reducidos; oferta específica para oposiciones docentes; refuerzo en idiomas y acceso universitario.

Contras : Oferta centrada en normativa autonómica; menor cobertura en oposiciones estatales.

6. AUDE Oposiciones

AUDE Oposiciones cuenta con más de doce años preparando opositores para cuerpos de la Administración del Estado, justicia y medio ambiente. Ofrece formación presencial y online adaptada a distintas especialidades, materiales actualizados y grupos reducidos, garantizando un trato personalizado. El equipo docente está formado por funcionarios en activo y utilizan una plataforma digital de test y seguimiento. AUDE ha alcanzado una alta tasa de aprobados en cuerpos de élite y ha sido reconocida por diferentes medios.

Pros : Grupos pequeños y trato personalizado; plataforma de test online; alto porcentaje de aprobados.

Contras : Oferta limitada a ciertos cuerpos y especialidades; formación presencial principal en una sola zona.

7. Campus Training

Campus Training cuenta con amplia trayectoria y permite combinar formación presencial, online y semipresencial, con acceso a una plataforma virtual y tutorías individualizadas. Ofrece preparación para oposiciones en ramas como administración, sanidad, justicia y cuerpos de seguridad, así como cursos de Formación Profesional. Ha recibido premios educativos.

Pros : Variedad formativa y modalidades de estudio; opciones de FP y cursos complementarios; diversidad de preparaciones.

Contras : Quejas sobre seguimiento y atención; calidad desigual según el centro.

8. Kiwaku

Kiwaku es una academia online dedicada a la preparación de oposiciones educativas, centrada en maestros de Infantil, Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Ofrece varias modalidades formativas: virtual, tutorizada, libre y cursos de programación y unidades didácticas, permitiendo adaptarse a las necesidades de cada opositor.

Sus clases se realizan por videoconferencia y dan acceso a grabaciones, materiales actualizados y simulacros. Fundada en 2017, Kiwaku mantiene un equipo reducido y resultados destacados entre su alumnado.

Pros : flexibilidad horaria; temario específico por especialidad.

Contras : atención menos personalizada; grupos reducidos en oferta de materias.

9. Academia Tribunal

Academia Tribunal se orienta a la preparación presencial de oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Su método se basa en clases teóricas, resolución diaria de dudas y acompañamiento constante por parte de preparadores especializados.

Proporciona documentación y guías para la realización de trabajos de la oposición. El seguimiento es personalizado y la atención está disponible durante todo el proceso, aunque la preparación se enfoca en un único cuerpo.

Pros : Atención continua y personalizada; especialización en un sector concreto; soporte integral durante la oposición.

Contras : Oferta restringida a una sola especialidad; menor variedad en el catálogo.

10. Empléate

Empléate tiene más de 20 años de experiencia en la formación de opositores para sanidad, justicia y administración general, ofreciendo formación presencial y online. Dispone de grupos reducidos y tutores especializados.

El temario se actualiza para cada convocatoria y la academia cubre procesos tanto estatales como autonómicos. Se incluyen recursos complementarios y orientación profesional para el aspirante.

Pros : Amplia variedad de oposiciones; grupos pequeños y tutores personalizados.

Contras : Oferta adaptada principalmente a algunas regiones; diferencias en la experiencia entre modalidades presencial y online.

Así pues, pese a la amplia variedad y la gran calidad en cuanto a las academias de oposiciones existentes en España, Supera, con excelentes porcentajes de aprobados en convocatorias exigentes, y Patrio, enfocada en cuerpos de seguridad, donde sobresale por su y la participación de profesionales en activo con experiencia directa en los procesos selectivos, destacan como las dos mejores academias para preparar oposiciones por sus enfoques personalizados y la solidez de sus equipos.

Ambas academias ofrecen metodologías innovadoras, recursos exclusivos y una atención ajustada que garantizan al alumno llegar con la mejor preparación posible.