Gala 5 de ‘Operación Triunfo’ 2025: Judit se convierte en la cuarta expulsada y Lucía Casani y Max nominados

Nominados gala 5 (Prime Video)

La noche del 20 de octubre estuvo marcada por la emoción en la quinta gala de Operación Triunfo 2025, una noche que dejó impresionado tanto al público como a los propios concursantes. Tras una semana intensa en la Academia, la gala comenzó con una actuación grupal muy especial: los participantes interpretaron “Mi nombre”, el primer tema en solitario de Leire Martínez, quien además subió al escenario para acompañarlos. Un inicio cargado de energía y sentimiento que dio paso a una de las noches más tensas de la edición.

El momento más esperado llegó con las actuaciones de las nominadas de la semana, Lucía Casani y Judit, que defendieron sus temas con fuerza y emoción. Lucía abrió la gala interpretando “Creo en mí”, de Natalia Jiménez, dejando claro su crecimiento dentro del concurso. Por su parte, Judit emocionó al público con una sentida versión de “Ciudad de papel”, de Malú, que puso en pie a gran parte del plató.

Con cinco millones de votos contabilizados, el resultado no pudo estar más ajustado: Judit se convirtió en la cuarta expulsada con un 49,7% de los votos, frente al 50,3% de Lucía. “Están muy ajustadas, vais pegadas. Es normal, porque sois un talento”, comentó Chenoa, emocionada.

Actuación de Judit

Tras las actuaciones de las dos nominadas, la gala continuó con más actuaciones de gran nivel. Tinho y Guillo Rist abrieron el show con una potente versión de “I Wanna Be Your Slave”, de Maneskin, mientras que María Cruz y Olivia deslumbraron con “Yes, and?”, de Ariana Grande.

Otro de los momentos más esperados de la noche fue la actuación del artista invitado, MAYO, exconcursante de OT 2023, que regresó al escenario para cantar su éxito “Castigo” junto a Elettra Lamborghini. El público coreó cada palabra, celebrando el reencuentro de uno de los concursantes más queridos del programa.

Actuación de Mayo (Prime)

Crespo, el nuevo favorito del público

La emoción no terminó ahí. Miriam Rodríguez fue la encargada de anunciar al nuevo favorito de la semana, tras una votación muy ajustada. Los tres más votados fueron Olivia, Guillo y Crespo, pero finalmente fue Crespo quien se llevó el título con un 22% de los votos, convirtiéndose como uno de los concursantes más queridos por el público.

Los nuevos nominados de la semana

Como cada gala, llegó el turno del jurado para valorar las actuaciones y anunciar a los nuevos nominados. En esta ocasión, los cuatro concursantes puestos en duda fueron Lucía Casani, Max, Claudia Arenas y Cristina. Tras la deliberación, los profesores decidieron salvar a Cristina, valorando su evolución dentro de la academia.

La decisión final recayó sobre los compañeros, que optaron por salvar a Claudia, con cinco votos a su favor, frente a los tres de Max y uno de Lucía. Así, Max y Lucía se convierten en los nuevos nominados de la semana, y tendrán siete días para convencer al público de que merecen seguir en el programa.

La quinta gala de Operación Triunfo 2025 ha sido una de las más intensas y emotivas de la edición. Con un nivel artístico en aumento y un público cada vez más involucrado, el programa continúa consolidándose como uno de los formatos más seguidos del panorama televisivo.

La próxima semana, los concursantes volverán a subir al escenario para demostrar quién tiene lo necesario para convertirse en la próxima estrella.