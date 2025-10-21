España

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

La Cámara Alta defiende que se trata de optimizar la transparencia económica y aseguran que es la “forma habitual de realizar cualquier pago”

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente del Senado, Pedro Rollán. (Europa Press)

La Mesa del Senado, de mayoría del PP, ha aprobado este martes que las retribuciones a los senadores no se hagan en metálico, sino mediante transferencia bancaria. Fuentes parlamentarias han informado a EFE que la Mesa ha aprobado ese acuerdo para “optimizar” la transparencia económica junto a otros dos con el mismo fin: exigir un certificado de titularidad bancaria a los senadores y exigir a los grupos parlamentarios un NIF propio para el pago de las subvenciones.

La Cámara Alta defiende que el pago por transferencia bancaria “se ha convertido en la forma habitual de realizar cualquier pago”, defienden. No obstante, la medida llega después del escándalo sobre los más de 19.000 euros que el PSOE le entregó a Ábalos en metálico, parte de ellos en sobres, registrados, entre otras cosas, en concepto de dietas del Congreso. El mismo Pedro Sánchez llegó a reconocer que pudo recibir “en alguna ocasión” pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, pero insistió en que es “una práctica legal” que hacen instituciones y empresas.

Hasta ahora, los pagos por dietas y viajes se realizaban en efectivo con el objetivo de “facilitar” a los senadores y funcionarios la disponibilidad de fondos para subvenir los gastos derivados de los desplazamientos oficiales de forma inmediata y siempre antes de que el se efectuara el viaje.

El Senado sostiene que siempre ha hecho estos pagos en efectivo “de forma completamente transparente” y de acuerdo con la normativa de ejercicio del gasto: “para cada pago se instruye un expediente económico previo, en el que constan todos los elementos relevantes del mismo (destinatario, concepto, días del viaje, cuantía, etc.) y el pago material en metálico es el acto final de dicho expediente”.

El pago en metálico no está sujeto a la normativa de prevención de blanqueo

Cabe recordar que el uso de efectivo en la administración pública no está sujeto a la normativa de prevención de blanqueo de capitales que limita los pagos en metálico a un máximo de 1.000 euros, ya que estas operaciones se consideran parte de la gestión interna de una entidad pública.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido "disculpas" a las víctimas de violencia de género por el "ruido" provocado por los "fallos" de las pulseras telemáticas para maltratadores durante su comparecencia en el Senado de este miércoles 1 de octubre de 2025. (Fuente: Senado)

No obstante, la práctica varía según el ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda suele priorizar las transferencias bancarias, aunque mantiene una caja para gastos protocolarios que requieren pagos inmediatos.

Noticia con información de agencias

Temas Relacionados

SenadoPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación

Receta de hojuelas, la fruta de sartén tradicional, dulce y muy crujiente, para celebrar Todos los Santos

Las hojuelas tradicionales, típicas de Semana Santa, Carnavales y Todos los Santos, se elaboran con una masa sencilla que se estira hasta quedar muy fina, se fríe en aceite caliente y se cubre con azúcar o miel

Receta de hojuelas, la fruta

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

Los explica el abogado Franco (@f.francoabogado en TikTok) en uno de sus últimos vídeos

Un abogado penalista explica tres

El aire que respiramos está contaminado: 2025 se convierte en el año con niveles de ozono “malo” más elevados de la última década

El ozono troposférico tiene efectos negativos en la salud, especialmente en el aparato respiratorio, así como en la vegetación y los ecosistemas

El aire que respiramos está
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado penalista explica tres

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

Vox defiende separar españoles y migrantes en las estadísticas para conocer los efectos de la llegada “masiva” en la “criminalidad”

Procedente el despido de una cuidadora de personas dependientes que se comió la cena de un residente porque tenía “ansiedad”

Así son las matrículas rosas que se verán en España a partir de 2026: afectará a unos 460.000 vehículos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

España, a la cabeza del crecimiento inmobiliario: es el mercado líder en Europa con un aumento del 31% gracias a la inversión residencial y hotelera

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 21 octubre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 octubre

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica