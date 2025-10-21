España

Dimite el jefe de Servicio Andaluz de Salud en plena crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama: “No será el último”

El objetivo de la Junta de Andalucía es restaurar la confianza en el sistema de salud

Marcos Montalbán

Marcos Montalbán

La crisis sanitaria provocada por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía continúa cobrándose dimisiones. La última cabeza en rodar ha sido la del jefe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Javier Castell Monsalve.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó la dimisión este martes en su intervención en el Foro ABC de Sevilla y adelantó que “no será la única”. Además, pidió disculpas a las afectadas y anunció una reforma integral del SAS.

El especialista en radiología ha presentado su solicitud de renuncia del cargo en medio de la reestructuración anunciada por la Junta de Andalucía para depurar responsabilidades y restaurar la confianza en el sistema de salud.

La salida de Castell se produce dos semanas después de la dimisión de la Consejera de Salud, Rocío Hernández, y de la responsable de la Unidad de Mama del mismo hospital, Raquel González, que presentó su renuncia un día después de la consejera.

“Una cuestión de responsabilidad institucional”

Fuentes hospitalarias confirman que Javier Castell, radiólogo de amplia trayectoria y prestigio, ha dimitido “por responsabilidad institucional”. El propio médico ha expresado internamente que “habrían sido necesarios más recursos humanos y técnicos para garantizar los cribados con seguridad y rigor”, especialmente en el mayor hospital de Andalucía.

Por su parte, el nuevo consejero de la Presidencia y nuevo responsable de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado que la prioridad del Gobierno andaluz es “atender, diagnosticar y tratar a todas las mujeres afectadas con la máxima celeridad y rigor clínico”.

Según los datos oficiales, el 90% de los errores detectados se concentran en el Virgen del Rocío, donde se han localizado hasta 1.800 de las 2.000 pacientes afectadas en toda la comunidad.

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres en toda la Comunidad que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. (Fuente: Europa Press / Junta de Andalucía / EBS)

Un sistema saturado

La investigación interna del SAS apunta a dos causas principales: la falta de comunicación a las pacientes de las mamografías no concluyentes y la escasez de personal en los servicios de Radiología.

A ello se suma la obsolescencia del sistema informático Diraya, utilizado para la gestión de los cribados, que ha generado retrasos y errores en el seguimiento de los casos.

Desde el Sindicato de Técnicos Sanitarios advierten que “el problema no es aislado, sino estructural”, y afecta a otros programas de cribado en la comunidad.

Por su parte, Moreno ha admitido que “hay un problema que parte de un jefe de servicio que ha asumido sus responsabilidades”, pero que también “el SAS tiene una estructura opaca, a veces parece que no ha llegado al siglo XXI”.

Además, explicó que la reforma del SAS responde al objetivo de “modernizar una estructura excesivamente rígida” e incorporar tecnologías de inteligencia artificial y digitalización total de los expedientes sanitarios.

Plan de choque y nuevas incorporaciones

Como parte de las medidas urgentes, la Junta ha puesto en marcha un plan de choque que prevé la incorporación de 119 nuevos profesionales para realizar las pruebas pendientes antes del 30 de noviembre. “Todas las mujeres afectadas serán atendidas con rapidez y garantías”, aseguró Sanz, quien ha fijado el 15 de noviembre como fecha límite para completar las primeras 1.800 mamografías.

Por último, el Ejecutivo andaluz ha anunciado una inversión de 101 millones de euros para reforzar los programas de detección precoz de cáncer de mama, colon y cuello de útero.

