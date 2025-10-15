Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

22/08/2025 El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en rueda de prensa. (Foto de archivo). POLITICA Joaquin Corchero - Europa Press

El hasta ahora consejero de Interior de Andalucía, Antonio Sanz, será desde este miércoles el nuevo titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras los fallos de los cribados de mama y la posterior salida de Rocío Hernández.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha reiterado que “la salud es una prioridad absoluta para su Gobierno”. “Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura”, ha añadido en un mensaje en X.

El dirigente andaluz, que adelantó la semana pasada varios cambios en su gabinete, ha confirmado que la portavoz Carolina España asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, la cartera de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

