España

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

Moreno anuncia que la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa; y el consejero de Industria, Jorge Paradela, la cartera de digitalización

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
22/08/2025 El consejero de la
22/08/2025 El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en rueda de prensa. (Foto de archivo). POLITICA Joaquin Corchero - Europa Press

El hasta ahora consejero de Interior de Andalucía, Antonio Sanz, será desde este miércoles el nuevo titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras los fallos de los cribados de mama y la posterior salida de Rocío Hernández.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha reiterado que “la salud es una prioridad absoluta para su Gobierno”. “Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura”, ha añadido en un mensaje en X.

El dirigente andaluz, que adelantó la semana pasada varios cambios en su gabinete, ha confirmado que la portavoz Carolina España asumirá las competencias en diálogo social y simplificación administrativa. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, la cartera de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PPJuanma MorenoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres mujeres con discapacidad denuncian la discriminación sistemática al buscar empleo: “Los reclutadores de trabajo me dicen que casi todos piensan que tenemos algún retraso”

A pesar de estar altamente cualificadas, muchas mujeres con discapacidad siguen siendo excluidas del mercado laboral por prejuicios, estigmas y falta de oportunidades reales

Tres mujeres con discapacidad denuncian

Un cachopo de un metro relleno de fabada, la sorprendente y polémica creación de un cocinero asturiano en Madrid

Tito Gómez, cocinero asturiano nacido en Pola de Allande y chef del restaurante Urumea, es el nombre detrás de una receta que promete dar mucho de qué hablar

Un cachopo de un metro

Julián Contreras desvela su peor momento y ataca a su hermano Fran Rivera: “No les importó que casi me suicidase”

Julián Contreras desvela su peor

Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en el Supremo en una cita clave en la que se juega su ingreso en prisión

La mayoría de acusaciones piden su ingreso en prisión provisional, mientras que la Fiscalía Anticorrupción mantiene la solicitud de las medidas actuales

Ábalos se acoge a su

Por qué debes apagar el WiFi en tu móvil antes de dormir: puede afectar a la producción de melatonina

Pulsar un botón antes de dormir puede marcar la diferencia entre una noche tranquila o una llena de riesgos invisibles

Por qué debes apagar el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos se acoge a su

Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en el Supremo en una cita clave en la que se juega su ingreso en prisión

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Rufián pronostica que el Gobierno caerá por la vivienda y propone a Sánchez una solución: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”

Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La inflación alcanza el 3% en septiembre impulsada por los carburantes y la electricidad

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan