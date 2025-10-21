Así es el restaurante con estrella Michelin con el menú más barato de París, por menos de 50 euros por persona

Interior del restaurante Auguste (Web del restaurante)

París es muchas cosas, y una de ellas es epicentro de la más clásica alta cocina. No en vano, en la ciudad del amor se originó y desarrolló la haute cuisine, la predecesora de la gastronomía gourmet que hoy todos conocemos. Los culpables fueron reputados chefs como Marie-Antoine Carême, François Pierre de la Varenne, Auguste Escoffier, François Vatel o Fernand Point, entre muchos otros, a los que podemos agradecer que la gastronomía haya alcanzado el estatus de arte.

No en vano, la capital francesa es la segunda ciudad del mundo con más estrellas Michelin, con 165 estrellas en su haber: 10 restaurantes parisinos poseen la triple distinción, 15 de ellos atesoran 2 estrellas y 106 restaurantes cuentan con una estrella en la edición 2025. Todos ellos, locales en los que la cocina gala se lleva a un siguiente nivel, con toques de técnica y originalidad que hacen que cada comida en sus mesas sea una experiencia única e irrepetible.

Pero, aunque pueda parecernos lo contrario, no todos los restaurantes con estrellas de París son únicamente para la élite. Algunos establecimientos de la capital, galardonados con un macarrón por la famosa Guía Michelin, atienden a presupuestos intermedios, ofreciendo maravillas culinarias a precios razonables que nos permiten darnos un homenaje sin vaciar del todo nuestros bolsillos.

Es una experiencia que podemos vivir en Auguste, el pequeño restaurante del chef Gaël Orieux. Galardonado con una estrella Michelin y con capacidad para apenas 30 comensales, este restaurante se ubica en el opulento distrito 7, a medio camino entre el Campo de Marte y Saint-Germain-des-Prés. Ya hace 20 años que Gaël Orieux inició este proyecto, tras dejar las cocinas de Le Meurice como ayudante de Yannick Alleno, en el que lleva 17 años consecutivos defendiendo el astro de la guía francesa.

El propio nombre del restaurante es una alusión al primer manual de cocina que el chef tuvo en su poder, la famosa Guía culinaria de Auguste Escoffier. Este personaje, gran modelo a seguir de la gastronomía francesa, inspira a Orieux en sus platos, que no pierden de vista esta tradición. En Auguste, el chef francés defiende una propuesta gastronómica basada por completo en ingredientes del mercado, con un menú en el que tiene gran presencia el pescado, aunque siempre de especies que no están en peligro de extinción, como salmonete, la corvina o la faneca.

El menú de mediodía de un estrella Michelin

Entre sus diferentes propuestas gastronómicas, divididas en una carta y varios menús degustación, encontramos una alternativa que concede a este restaurante el adjetivo de ‘asequible’. Se trata de un menú de mediodía firmado por el estrellado chef, una especie de menú del día que cambia con el paso de las temporadas y que está compuesto por tres platos: un entrante, un principal y un postre, con la calidad y mimo propios de un estrella Michelin.

Uno de los platos del restaurante Auguste (Web del restaurante)

En la actualidad, el menú se compone de un entrante a base de alubias de Paimpol, tomates y marisco, y chantilly de trigo sarraceno; un plato principal a elegir entre pescado del día pescado en costas francesas (con suplemento de 22 €) o un morteau ahumado con sabores del Jura; y un postre a base de mascarpone con frescura de remolacha, arándanos y naranjas sanguinas.

Su precio es de 47 euros por comensal, un coste reducido en comparación con el de sus otros menús; el menú Instant Michelin, por 96 €, y el Signature, por 120 €. Eso sí, si quieres disfrutar de esta propuesta de alta cocina económica, tendrás que elegir bien el momento, ya que este menú solo está disponible de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 h.