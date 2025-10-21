España

Así es el restaurante con estrella Michelin con el menú más barato de París, por menos de 50 euros por persona

Auguste, el pequeño restaurante del chef Gaël Orieux, lleva 17 años siendo galardonado con una estrella Michelin y tiene uno de los menús más asequibles de la alta cocina francesa

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Interior del restaurante Auguste (Web
Interior del restaurante Auguste (Web del restaurante)

París es muchas cosas, y una de ellas es epicentro de la más clásica alta cocina. No en vano, en la ciudad del amor se originó y desarrolló la haute cuisine, la predecesora de la gastronomía gourmet que hoy todos conocemos. Los culpables fueron reputados chefs como Marie-Antoine Carême, François Pierre de la Varenne, Auguste Escoffier, François Vatel o Fernand Point, entre muchos otros, a los que podemos agradecer que la gastronomía haya alcanzado el estatus de arte.

No en vano, la capital francesa es la segunda ciudad del mundo con más estrellas Michelin, con 165 estrellas en su haber: 10 restaurantes parisinos poseen la triple distinción, 15 de ellos atesoran 2 estrellas y 106 restaurantes cuentan con una estrella en la edición 2025. Todos ellos, locales en los que la cocina gala se lleva a un siguiente nivel, con toques de técnica y originalidad que hacen que cada comida en sus mesas sea una experiencia única e irrepetible.

Pero, aunque pueda parecernos lo contrario, no todos los restaurantes con estrellas de París son únicamente para la élite. Algunos establecimientos de la capital, galardonados con un macarrón por la famosa Guía Michelin, atienden a presupuestos intermedios, ofreciendo maravillas culinarias a precios razonables que nos permiten darnos un homenaje sin vaciar del todo nuestros bolsillos.

Es una experiencia que podemos vivir en Auguste, el pequeño restaurante del chef Gaël Orieux. Galardonado con una estrella Michelin y con capacidad para apenas 30 comensales, este restaurante se ubica en el opulento distrito 7, a medio camino entre el Campo de Marte y Saint-Germain-des-Prés. Ya hace 20 años que Gaël Orieux inició este proyecto, tras dejar las cocinas de Le Meurice como ayudante de Yannick Alleno, en el que lleva 17 años consecutivos defendiendo el astro de la guía francesa.

Aquí te contamos cómo surgió la Guía Michelin

El propio nombre del restaurante es una alusión al primer manual de cocina que el chef tuvo en su poder, la famosa Guía culinaria de Auguste Escoffier. Este personaje, gran modelo a seguir de la gastronomía francesa, inspira a Orieux en sus platos, que no pierden de vista esta tradición. En Auguste, el chef francés defiende una propuesta gastronómica basada por completo en ingredientes del mercado, con un menú en el que tiene gran presencia el pescado, aunque siempre de especies que no están en peligro de extinción, como salmonete, la corvina o la faneca.

El menú de mediodía de un estrella Michelin

Entre sus diferentes propuestas gastronómicas, divididas en una carta y varios menús degustación, encontramos una alternativa que concede a este restaurante el adjetivo de ‘asequible’. Se trata de un menú de mediodía firmado por el estrellado chef, una especie de menú del día que cambia con el paso de las temporadas y que está compuesto por tres platos: un entrante, un principal y un postre, con la calidad y mimo propios de un estrella Michelin.

Uno de los platos del
Uno de los platos del restaurante Auguste (Web del restaurante)

En la actualidad, el menú se compone de un entrante a base de alubias de Paimpol, tomates y marisco, y chantilly de trigo sarraceno; un plato principal a elegir entre pescado del día pescado en costas francesas (con suplemento de 22 €) o un morteau ahumado con sabores del Jura; y un postre a base de mascarpone con frescura de remolacha, arándanos y naranjas sanguinas.

Su precio es de 47 euros por comensal, un coste reducido en comparación con el de sus otros menús; el menú Instant Michelin, por 96 €, y el Signature, por 120 €. Eso sí, si quieres disfrutar de esta propuesta de alta cocina económica, tendrás que elegir bien el momento, ya que este menú solo está disponible de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 h.

Temas Relacionados

Guía MichelinFranciaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

En España también hubo un robo como el del Louvre: el día que desaparecieron 18 piezas del Tesoro del Delfín del Museo del Prado y el ‘Sherlock Holmes’ español resolvió el caso

En 1961 se llevó a cabo también un intento de robo que fue frustrado por la mala suerte de su autor, que cayó por el tejado con un plano en el bolsillo

En España también hubo un

Desde el cajero hasta ‘Netflix’: qué cosas dependen de Amazon Web Services

Un fallo en los servidores ha evidenciado que millones de usuarios y empresas, sin ser plenamente conscientes, confían a diario en la infraestructura digital del gigante fundado por Jeff Bezos

Desde el cajero hasta ‘Netflix’:

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

El sueldo medio bruto mensual de los trabajadores jóvenes, tanto del grupo de 16 a 24 años como del de 25 a 34 años, solo se incrementó un 25% entre 2015 y 2022

El precio de la vivienda

Trabajar de elfo en Laponia es más fácil de lo que pensabas: uno de los requisitos es creer en Santa Claus

Descubre una experiencia mágica en Rovaniemi, Finlandia. Entre renos y espíritu navideño, crea recuerdos inolvidables con un equipo comprometido

Trabajar de elfo en Laponia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social renueva los

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

25 años de la primera exhumación científica de un represaliado de la dictadura franquista: así impulso un nieto la recuperación de su abuelo y que ha plasmado en y libro

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

En Madrid y Baleares ya no hay pisos en alquiler por debajo de 700 € al mes y en Extremadura el 56% no llega a ese precio

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre el convenio colectivo: “La mitad de tus derechos laborales están en ese papel”

Números ganadores del Super Once del 20 octubre

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español