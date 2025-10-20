Una montañera navarra muere tras precipitarse en el Pico de las Neveras, en Huesca

Ermita de la Virgen de la Peña, en Huesca, a 100 kilómetros de distancia de Panticosa. / Diego Delso, Wikimedia Commons

Una montañera de 27 años, vecina de Tudela (Navarra), ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en una zona abrupta de la ladera del Pico de las Neveras, en el término municipal de Panticosa (Huesca). Este saliente tiene 2.891 metros de altitud e implica a diversas rutas.

Según ha informado la Guardia Civil de Navarra, el aviso se recibió a las 10.09 horas en la Central 062 a través del COS Navarra, después de que un familiar informara de que la joven había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa, acompañada de sus dos perros. No regresó posteriormente a su domicilio y su vehículo fue localizado en el paraje de Casa Piedra de Baños de Panticosa.

Una montañera de 27 años se precipita desde el Pico de las Neveras, en Huesca, cuando hacía una ruta junto a sus dos perros. / Grabación del vídeo difundido por la Guardia Civil Navarra en su cuenta de X

Tras la llamada, se activaron los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, además se activó la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. A las 15.10 horas del día de ayer, tras sobrevolar la zona, se localizaba el cuerpo sin vida de la joven en la ladera del Pico de las Neveras. Junto a ella, uno de los dos perros también había fallecido, pero el otro no ha sido localizado. Durante la evacuación, las condiciones meteorológicas han sido adversas, sobre todo por las fuertes rachas de viento, según ha informado la agencia EFE. El cuerpo ha sido trasladado en helicóptero hasta el Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Más montañeros rescatados en verano y en el Pirineo aragonés

Según los datos recogidos por el Gobierno central a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en 2020, los meses en los que se produjeron más rescates fue durante la temporada de verano: 182 en agosto (136 en helicóptero y 46 a pie) y 149 en julio (106 y 43, respectivamente). Frente a estos datos, el mes del mismo año en el que menos rescates se hicieron fue abril, con tan solo 4 y a pie. Con los últimos datos actualizados de 2020, de todos los rescates realizados ese año (790), 76 montañeros estaban fallecidos, 520 heridos y 530 ilesos.

Los dato del Gobierno también muestran que la mayoría de los rescates se produce en aquellos entornos donde las personas están haciendo senderismo, con un total de 417 aventureros. La mayoría de estos accidentes se producen por tropiezo y caídas en el mismo nivel, seguida de descuidos y pérdidas en el entorno natural. En 2020, ninguno de los rescates se produjo por avalancha de nieve, ni rotura del material de escalada (cuerdas o anclajes), ni por electrocución por rayos.

En relación con el lugar donde más alertas se dan por pérdidas o caídas es el Pirineo aragonés, con el 37,22% del total de accidentes. Le sigue la sierra de Tramuntana, en Mallorca, con el 11,39%, y el Sistema Central, con el 9,37%. Por otro lado, en las zonas donde menos accidentes de este tipo se producen son en el Macizo Galaico-Leonés y el Pirineo navarro, sin llegar al 1% en ninguno de los dos terrenos.