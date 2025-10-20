España

La Sociedad Española de Sueño celebra la propuesta de acabar con el cambio de hora: “Desequilibra el reloj interno”

La SES defiende mantener el horario de invierno, que “promueve un ritmo biológico más estable”

Por Lydia Hernández Téllez

En la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26, las 03:00 horas serán las 02:00 horas. (Carlos Luján - Europa Press)

A menos de una semana del cambio de hora de invierno, que retrasará los relojes de todos los españoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto terminar con esta medida que “ya no tiene sentido”. La Sociedad Española de Sueño (SES) ha expresado su apoyo a esta medida en un comunicado, en el que recuerda que este cambio “desequilibra el reloj interno” y provoca “irritabilidad, falta de concentración, bajo rendimiento labora e insomnio”.

El cambio de hora se instauró en toda la Unión Europea en 1981, como una medida de ahorro energético. Sin embargo, en los últimos años, diversos organismos han cuestionado que la iniciativa sea tan efectiva como se creía en un inicio. Las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía apuntaba hace meses que el cambio de hora permitiría un ahorro del 5% en el gasto de luz.

La sociedad científica ha pedido “que este sea el último cambio horario”. Aunque la diferencia sea tan solo de una hora, “altera el tiempo de exposición al sol durante el día y desequilibra el reloj interno”, explican los expertos en un comunicado. Estudios recientes han vinculado este cambio horario comn “un incremento de la incidencia de la obesidad y de ataques cerebrovasculares”, aseveran.

La SES aboga por mantener, a partir de ahora, el horario de invierno (GTM+1), más beneficioso para la salud de la población que el mantenido durante el verano. Según la SES, “el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el de verano”, lo que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad, insomnio o depresión, entre otras afecciones.

El horario de invierno “sería el más beneficioso para la población, especialmente para los grupos más sensibles a los cambios de horario y a padecer trastornos del sueño y de la salud como son los niños y las personas de edad avanzada”, aseguran los expertos del descanso.

Los beneficios del horario de invierno

Una persona dormida. (Freepik)
Una persona dormida. (Freepik)

Los últimos estudios relativos al cambio de hora defienden que el horario de invierno en España permite una mayor sincronía entre la salida del sol y el inicio de la jornada, tanto laboral como escolar. Este sistema, además, propicia una mayor exposición al sol, según la SES. “El horario de invierno, por tanto, facilita tener más horas de sueño y un despertar más natural que coincide con el amanecer”, defienden.

En cambio, si se establece de forma permanente el horario de verano “nos encontraríamos con que en algunas ciudades españolas el amanecer no se produciría antes de las 9.30 horas durante el invierno, mientras que en verano el anochecer no llegaría hasta las 22:00 horas”, señalan desde la sociedad científica. Esta desincronización entre la luz y la hora "provoca que las personas tengan tendencia a acostarse más tarde por la noche y a despertarse más tarde por la mañana", un desajuste que reduce las horas de sueño entre semana, mientras se recuperan los días festivos. Este modelo de descanso “puede favorecer un bajo rendimiento laboral y escolar y, de forma crónica, facilitar la aparición de enfermedades asociadas a la falta y a la mala calidad del sueño”, recuerdan desde la SES.

